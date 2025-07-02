«Динамо» продлило контракт со своим воспитанником и отправило его в аренду

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с воспитанником команды Станиславом Бессмертным.
Как сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых», 21-летний защитник подписал с клубом новое соглашение до лета 2028 года. При этом следующий сезон футболист проведёт в Первой лиге. Он будет играть в составе московской «Родины» на правах аренды.
В прошедшем сезоне Бессмертный выступал за екатеринбургский «Урал», также находясь в аренде.
Профильный правый деф сейчас только Касерес, ну ещё Кутицкий, тоже
в принципе профильный, но и позиционных пожарных функций с него никто пока
не снимал.
Так что игровое время для Стаса теперь могло и найтись, на замене и в кубке,
к тому же он мог бы в необходимых случаях помочь и Динамо-2 .
А тут- в Родину, которая всё никак не взлетит, да ещё на весь сезон..
Профильный правый деф сейчас только Касерес, ну ещё Кутицкий, тоже
в принципе профильный, но и позиционных пожарных функций с него никто пока
не снимал.
Так что игровое время для Стаса теперь могло и найтись, на замене и в кубке,
к тому же он мог бы в необходимых случаях помочь и Динамо-2 .
А тут- в Родину, которая всё никак не взлетит, да ещё на весь сезон..