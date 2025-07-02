«Динамо» продлило контракт со своим воспитанником и отправило его в аренду

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вчера, 17:45

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с воспитанником команды .

Как сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых», 21-летний защитник подписал с клубом новое соглашение до лета 2028 года. При этом следующий сезон футболист проведёт в Первой лиге. Он будет играть в составе московской «Родины» на правах аренды.

В прошедшем сезоне Бессмертный выступал за екатеринбургский «Урал», также находясь в аренде.