 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Динамо» продлило контракт со своим воспитанником и отправило его в аренду

вчера, 17:45

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с воспитанником команды Станиславом Бессмертным.

Как сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых», 21-летний защитник подписал с клубом новое соглашение до лета 2028 года. При этом следующий сезон футболист проведёт в Первой лиге. Он будет играть в составе московской «Родины» на правах аренды.

В прошедшем сезоне Бессмертный выступал за екатеринбургский «Урал», также находясь в аренде.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноБистрович покинул состав ЦСКА
Вчера, 17:31
Юран: «Собираюсь выучить турецкий язык»
Вчера, 17:09
Слухи«Реал» прекратил переговоры о новом контракте с Винисиусом Жуниором
Вчера, 15:44
Роман Бабаев: «ЦСКА улучшил условия контракта Кисляка без продления»
Вчера, 15:08
Официально«Эвертон» продлил контракт с Брэнтуэйтом
Вчера, 13:02
Слухи«Манчестер Сити» продлит контракт с Рубеном Диашем
Вчера, 12:56
 
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 21:49
Родину защищать почётнее, даже в аренде, чем защищать мвд.
баск
баск
вчера в 19:44, ред.
Решение довольно спорное (с арендой)..
Профильный правый деф сейчас только Касерес, ну ещё Кутицкий, тоже
в принципе профильный, но и позиционных пожарных функций с него никто пока
не снимал.

Так что игровое время для Стаса теперь могло и найтись, на замене и в кубке,
к тому же он мог бы в необходимых случаях помочь и Динамо-2 .
А тут- в Родину, которая всё никак не взлетит, да ещё на весь сезон..
протон
протон
вчера в 18:27
Сейчас же в любом случае нужна подмена, тем более аренда на сезон
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:58
Вот так вся жизнь по арендам и пройдёт. Станислав Бессмертный, как гордо звучит. Ему уже двадцать один год - в таком возрасте мог бы стать лидером какой-нибудь приличной команды. Нет, не будет с него толку. Неужели даже Валера ничего не нашёл в этом человеке. А ведь Карпин может заставить человека играть на максимуме.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:55
Пора уже Динамо играть, а не по арендам ходить...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 