У Джикии есть возможность отказаться от перехода в «Антальяспор»

Агент защитника подтвердил источнику, что футболист может отказаться от перехода в «Антальяспор» в связи с трансферным баном турецкого клуба. Ранее об этом сообщало издание Metaratings.

Мы изначально понимали, что есть небольшая вероятность того, что «Антальяспору» запретят заявлять новых футболистов. Поэтому проговаривали, чтобы в контракте была такая опция, это было в договорённостях. Со слов руководства, клуб наладил финансовую ситуацию и этот вопрос решится в ближайшее время. Но всё равно мы должны были перестраховаться.