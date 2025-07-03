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У Джикии есть возможность отказаться от перехода в «Антальяспор»

вчера, 13:45

Агент защитника Георгия Джикии Владимир Кузьмичев подтвердил источнику, что футболист может отказаться от перехода в «Антальяспор» в связи с трансферным баном турецкого клуба. Ранее об этом сообщало издание Metaratings.

Мы изначально понимали, что есть небольшая вероятность того, что «Антальяспору» запретят заявлять новых футболистов. Поэтому проговаривали, чтобы в контракте была такая опция, это было в договорённостях. Со слов руководства, клуб наладил финансовую ситуацию и этот вопрос решится в ближайшее время. Но всё равно мы должны были перестраховаться.

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Все комментарии
e9c42anuz6xe
e9c42anuz6xe
вчера в 19:09
Наверно нет лучших вариантов, остановился на турках
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:57
Однажды Джикия потребовал себе больше уважения,, чем заслуживал. Зачем он это сделал? На этот вопрос Георгий уже и сам не в состоянии ответить. Зато сейчас пожинает плоды бунта своего ЭГО - от бывшего защитника Спартака и сборной России отвернулась удача. Интересно, а у него есть ещё предложения от российских клубов? Хотя бы для подстраховки. Ведь турки умеют быть коварными. Если есть сомнения, лучше не испытывать судьбу.
Брулин
Брулин
вчера в 14:54
ту скорее не джик откажется ( он руками и ночами за, думаю) тут его заявить не смогут
112910415
112910415
вчера в 14:05
опять что-то пошло не так
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:59
Жора может отказаться от игры в футбол... не фартит...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:52
" Куда ни кинь - везде одно и тоже" . Жора вон уже турецкий язык учит , уже наверное и феску прикупил . А тут опять проблемы и "турецкие бани"...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:48
Да уж... Не туда Георгий собрался
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