Дорогие трансферы намного лучше. «Зенит» снова потратил огромные деньги на новичка

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03 июля 2025, 10:15

В рейтинге покупок пополнение.

Клуб Роналду «Аль-Наср» пытался перехватить Жерсона у «Зенита», поэтому петербуржцы изменили стратегию. Изначально они предлагали половину от 25 млн евро сразу перевести на счета «Фламенго», а остальные деньги направить бразильцам двумя траншами. Теперь заявлено о полной выплате отступных за контракт футболиста. Клуб из Рио-де-Жанейро также хочет получить бонусы, поскольку в соглашении был пункт о компенсации за имиджевые права хавбека сборной Бразилии. Представители «Фламенго» требуют 7.8 млн евро, но будут торговаться. В любом случае хавбек Жерсон входит в список самых дорогих подписаний в истории «Зенита». Бывший игрок этого клуба Быстров говорит, что лучше одна дорогая покупка, чем пять бестолковых. Проверим, насколько толковыми оказались рекордные трансферы «Зенита».

Малком, вингер, 41.5 млн евро

Бразилец направлялся в Рим, где его ждал контракт с «Ромой», но «Зенит» перехватил правого вингера у итальянского клуба. «Барселону» волновала только сумма трансфера. Сами они заплатили «Бордо» за переход Малкома 41 млн евро, потеряли его зарплату, ведь вингер не заиграл в основе, но сразу вернули сумму трансфера. «Зенит» сделал самую дорогую покупку в истории без учета инфляции. Малком заиграл в РПЛ , но два года назад за ним пришли из «Аль-Хиляля». Шейхи предложили 60 млн евро за футболиста, чья рыночная стоимость была вдвое ниже. «Зенит» согласился, так как Малкома заманили в Саудовскую Аравию зарплатой. На Клубном ЧМ вингер играет плохо, зато забил «Манчестер Сити» и сыграет в четвертьфинале.

Халк, нападающий, 40 млн евро

Возможно, «Порту» получил больше 40 млн евро, люди из «Зенита» называли в прессе разные суммы. Зато точно знаем, что огромная зарплата Халка вызвала зависть, российские футболисты «Зенита» во главе с хавбеком Денисовым устроили гражданскую войну в раздевалке. Петербуржцы тогда пострадали из-за конфликтов внутри команды на поле, а вот Халк был примерным профессионалом. От природы невероятно подтянутый футболист уверенно играл в РПЛ . Халк не мог употреблять стероиды, как делают 99 % актеров в хорошей форме, так что пользовался дарами природы. Жаль лишь, что близкие направляли бразильца за деньгами, а не за победами в еврокубках. После «Зенита» играл в Китае, и лишь на родине бегает для души.

Аксель Витсель, хавбек, 40 млн евро

Класс позволял Витселю не стараться, но выделяться. В отличие от Халка, Аксель не пахал на поле, а играл статично, доверяя своим передачам. Витсель напоминал Вендела, хотя у них немного разные подходы к футболу. Отбирали мяч другие, а бельгиец приехал зарабатывать в Санкт-Петербурге, а не убиваться на поле. Как и Халк, Витсель уехал в Китай, но быстро пожалел о таком выборе. В отличие от бразильца, Аксель наигрался в Лиге чемпионов за «Боруссию» из Дортмунда и «Атлетико». На днях хавбек официально покинул клуб из Мадрида, в 36 лет примет решение о будущем. «Зенит» точно не пожалел об этом дорогом трансфере. Не все клубы РПЛ так удачно тратят большие деньги. Например, у «Спартака» дорогих проколов больше.

Луис Энрике, вингер, 33 млн евро

В основном «Зенит» отдает большие деньги за молодых футболистов. Луису Энрике всего 24 года, если заиграет – можно отправить его в топ-5 за хорошие деньги. Но в этом случае «Ботафого» взял наценку за обстоятельства. Вингера оценивали в 22 млн евро, но для «Зенита» добавили коэффициент 1.5. Пришлось отдать 33 млн евро американскому миллионеру Текстору, владельцу «Ботафого». Пока Энрике не стал королем РПЛ , у него лишь 4 голевых действия. Но сделка не похожа на провальную, ведь Луис техничный и может со временем адаптироваться в «Зените». Энрике попал в команду в плохой момент, когда весь коллектив помогал «Краснодару» стать чемпионом. Посмотрим на Луиса в новом сезоне, когда «Зениту» нужно взять реванш.

Мигель Данни, плеймейкер, 30 млн евро

Громкий трансфер внутри РПЛ . У «Динамо» забрали человека, который сделал себе татуировку в честь московского клуба. В отличие от многих известных легионеров той поры, Данни нравилось играть за столичную команду. Но когда пришли из «Зенита», сыграл фактор денег. Данни подписали в «Динамо» за 3 млн евро, а петербуржцы отдали в 10 раз больше. Мигель сразу зашел с козырей – забил «Манчестер Юнайтед» в финале Суперкубка УЕФА . Со временем Данни стал центральной фигурой в «Зените». Человек с характером, справлялся с последствиями страшных травм. Мигель входит в список лучших легионеров в истории РПЛ , как и Халк. Данни – игрок тонкой организации. Жаль лишь, что не поиграл за лидеров АПЛ .

Жерсон, хавбек, 25 млн евро

В случае выплаты бонусов новичок окажется в первой пятерке самых дорогих трансферов в истории «Зенита». А пока он наравне с Альберто, бывшим нападающим петербуржцев. Жерсон – футболист сборной Бразилии, у него есть удачные матчи на Клубном чемпионате мира в составе «Фламенго». Хавбек забил «Баварии». Также важно, что Жерсон не уехал в «Аль-Наср», то есть дал слово «Зениту» и на данный момент его держит. У хавбека были неудачи в европейских клубах, что настораживает, но теперь он опытнее и появилась железная мотивация, в отличие от Клаудиньо и Вендела. Этот бразилец хочет на чемпионат мира через год, поэтому в «Зените» будет играть с максимальной отдачей. Номинально это очень сильный футболист.

Юри Альберто, нападающий, 25 млн евро