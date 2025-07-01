«Спартак» объявил о переходе Антона Заболотного

Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере бывшего форварда «Химок» Антона Заболотного.
Детали контракта с нападающим не разглашаются. Переход состоялся на правах свободного агента.
Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере бывшего форварда «Химок» Антона Заболотного.
Детали контракта с нападающим не разглашаются. Переход состоялся на правах свободного агента.
Да уж...
Боров на тренерской скамейке - это нечто...
В прочем, а чему удивляться-то?
Совет директоров Спартака он весь такой... из "золотых" поленьев состоит... ((
"«Спартак» опубликовал видео, в котором Антон Заболотный рассказывает о своем переходе, перечисляя прежние высказывания скептиков.
«Мне много чего говорили. Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ. Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я могу забивать только в пустые и детям.
Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны.
Всю карьеру мне говорят, а я – делаю», – сказал Антон Заболотный"
П-А-А-А-ПРАШУ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ!!! )))
Да уж...
Боров на тренерской скамейке - это нечто...
В прочем, а чему удивляться-то?
Совет директоров Спартака он весь такой... из "золотых" поленьев состоит... ((
"«Спартак» опубликовал видео, в котором Антон Заболотный рассказывает о своем переходе, перечисляя прежние высказывания скептиков.
«Мне много чего говорили. Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ. Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я могу забивать только в пустые и детям.
Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны.
Всю карьеру мне говорят, а я – делаю», – сказал Антон Заболотный"
П-А-А-А-ПРАШУ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ!!! )))