 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» объявил о переходе Антона Заболотного

Сортировать
Все комментарии
Nipper
Nipper
сегодня в 17:22
Охотились на Комлиниченко, а попался гимнаст Антошка)
Брулин
Брулин
сегодня в 16:38
И Зенит, и Краснодар, и Динамо с ЦСКА рады видеть Заболотного в Спартаке :)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:20
Серьезное усиление!!!! Будто спартак в фнл собрался)))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 16:17
С другой стороны, наш чемпионат не заоблачный, приличных, в смысле классных по среднеевропейским меркам, игроков, раз - два и обчёлся, поэтому пусть играет. Матчей много, кубков разного пошиба немеряно, в каких - то матчах выйдет обязательно с первых минут, в каких - то на замену, во всяком случае не затеряется в команде. Обязательно получит от нас порцию критики, и не одну, - как же без этого, будут и хвалебные отзывы, так что пусть готовится и играет, а мы посмотрим.
Лично я желаю ему удачи.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:01, ред.
Хочет быть в Спартаке поленистее САМОГО Полена?
Да уж...
Боров на тренерской скамейке - это нечто...
В прочем, а чему удивляться-то?
Совет директоров Спартака он весь такой... из "золотых" поленьев состоит... ((


"«Спартак» опубликовал видео, в котором Антон Заболотный рассказывает о своем переходе, перечисляя прежние высказывания скептиков.

«Мне много чего говорили. Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ. Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я могу забивать только в пустые и детям.

Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны.

Всю карьеру мне говорят, а я – делаю», – сказал Антон Заболотный"

П-А-А-А-ПРАШУ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ!!! )))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:59
Ситуация меняется - теперь Заболотный в Спартаке. Даже не представляю, зачем он клубу? Зато достался свободным агентом. Да и зарплата у него, скорее всего, не заоблачная. Антону повезло, он стал игроком большой команды. Теперь ему предстоит прыгнуть выше головы. Желаю Заболотному быстрее адаптироваться и подтвердить свою высокую квалификацию!!! Потенциал у Антона есть, нужно только постараться оправдать доверие Спартака.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:59
Всю жизнь наверное хотел в Спартак...)...посмотрим...
lotsman
lotsman
сегодня в 15:44
Непонятный трансфер. Хотя, кто его знает. В каждой избушке свои погремушки.)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:42
Поздравляю спартачей с фантастическим трансфером, пожалуй лучшим за всю историю клуба.

P.S. Всё, что раньше говорили спартачи о Заболотном оказалось правдой... он честный и порядочный человек, а как футболист так вообще гении, ну и конечно очень техничный игрок, а никакой то там "маникен из Питера".
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 15:38
Заболотный и стиль Спартака? Хотя о каком стиле я говорю!? Стойкович готовит винегрет из стилей?
Ой не знаю...
drug01
drug01
сегодня в 15:26
Зачем ему в Спартаке???
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:23
Сбор столбов продолжается...
NbKA555
NbKA555
сегодня в 15:21
Мда
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
сегодня в 15:16
Защитники соперника, могут спать спокойно)
LOpp
LOpp
сегодня в 15:15
если забьет хотя бы 3 гола, это уже будет не провальный трансфер.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 