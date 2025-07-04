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Хайнце войдёт в тренерский штаб лондонского «Арсенала»

сегодня, 01:17

Тренер Габриэль Хайнце присоединится к лондонскому «Арсеналу».

По информации источника, 47-летний аргентинец станет одним из помощников главного тренера «канониров» Микеля Артеты. Сообщается, что он возьмёт на себя задачи Карлоса Куэсты, ушедшего в итальянскую «Парму».

Хайнце ранее возглавлял «Архентинос Хуниорс», «Велес Сарсфилд», «Атланту» и другие клубы. Он находится без работы с 2023 года.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 08:35
Доброе утро.

Ставка проиграна, поскольку только одно из двух в ставке сбылось - обе команды забили, но гости не победили, не угаданная часть обозначена красным, угаданная - зелёным.

В таких типах ставок для победы нужно чтобы сбылись обе части ставки, а если сбылась одна, то ставка проигрышная.
sb2b8dajmqwz
sb2b8dajmqwz
сегодня в 08:32
опять, не пора ли менять коньки на санки???...
beefs
beefs
сегодня в 08:26, ред.
Опять, не пора ли менять коньки на санки???
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:57
Интересно, из каких соображений Артета пригласил Хейнца в Арсенал?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:45
А ведь сам ещё недавно был главным тренером.
Flag7
Flag7 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:27
Ну, что могу сказать. Я еще вчера видел заряженные исландские матчи. Вы с этим ничего сделать не сможете. Только если администрация сайта не вмешается. Но судя по Вашим рассказам, это продолжается уже многие годы, а значит никто ничего менять не будет и сейчас. Значит многим придется ждать, когда фермер насытится или призами, или своим превосходством. Или переходить в группу без призов.

На счёт, как Вы говорите программок, там нет ничего сложного для тех, кто в этом хоть немного разбирается. Мог бы Вам ниписать всю систему по которой я играл, и все программные хитрости, которые я использовал, но не хочу, чтобы кто-то здесь воспользовался моей методикой. А сам уже не хочу так играть, я сделал это один раз ради эксперимента.

А по поводу борьбы с клонами есть действенный способ, который будет не сложный для админов сайта, и не потребует менять систему начисления очков в КП. Если есть желание, то напишу позже. А пока нет времени, нужно бежать.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:24
Кепа Аррисабалага сразу уже осуществляет перестановки в тренерский состав. Под себя набирает людей 🙃
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:01
У Артеты фетиш на левых защитников и имя Габриэль даже в тренерский штаб взял бывшего левого защитника с таким именем)))
Ладно, Хайнц был хорошим игроком, неуступчивым, в меру жёстким, надеюсь поможет тренеру и игрокам
протон
протон
сегодня в 05:11, ред.
Обдулио Варела, Многоуважаемый игрок, пытается играть на высоких кефах, но больше не везет, чем да. Это по истории картиночка. Давненько не видели победных серий от игрока.
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 04:36
Можно сказать приютили!
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 02:35, ред.
Дружище уже началось, вон Forwert. Я думаю это наш друг из солнечной Армении возможно нет, помню он тоже высказывался что пишет программки что бы облегчить труд на ставках. Вы только не подумайте, что я Вас подозреваю. Ни в коем случае. По игре прошлого сезона, который закрыт, скажу к примеру, я набрал 28 000 баллов и по своей тактике примерно получил бы 30 000 баллов, играя в гр. Заболотного с кефом 1, 7. Этого хватило бы взять группу уверенно. Но я понимал, что выстрелит фермер оглушительным хлопком, что и произошло на 130 децибелов.
Когда такая ситуация с фермерством, многие игроки те из одиночек выкладывающих содержательные комментарии изначально наичнают выкидывать баллы, а затем под конец месяца страдают от поражения КФХ. Советую обождать моменты. Но к сожалению ситуация будет аналогична, как июнь а смысл. Друг 01 товарищ разные методики ведения игры привносит а пока что нет результата . Кстати, хорошая идея если фермерам призы не важны, то можно найти выходы подарить игрокам, которые заслуживали за труд. Я себя в счет не ставлю, они и мне абсолютно не нужны.
Часто, с кем я встречался в соперники Shlomo. Восхищаюсь игрой этого товарища. Играет очень тактично, старается и комментируют линию, не отключается.
Когда не было фермеров с ткаим количеством, то был ажиотаж. У игроков глаза прям горели играть, Но этого, к сожалению, не видно сейчас. я бы переехал в гр. ьез призов, а скем там играть, если нет основных игроков с клонами? Не интересно , пустая трата времени
Гость
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