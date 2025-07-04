Хайнце войдёт в тренерский штаб лондонского «Арсенала»

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сегодня, 01:17

Тренер присоединится к лондонскому «Арсеналу».

По информации источника, 47-летний аргентинец станет одним из помощников главного тренера «канониров» . Сообщается, что он возьмёт на себя задачи Карлоса Куэсты, ушедшего в итальянскую «Парму».

Хайнце ранее возглавлял «Архентинос Хуниорс», «Велес Сарсфилд», «Атланту» и другие клубы. Он находится без работы с 2023 года.