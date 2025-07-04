Хайнце войдёт в тренерский штаб лондонского «Арсенала»

Тренер Габриэль Хайнце присоединится к лондонскому «Арсеналу».
По информации источника, 47-летний аргентинец станет одним из помощников главного тренера «канониров» Микеля Артеты. Сообщается, что он возьмёт на себя задачи Карлоса Куэсты, ушедшего в итальянскую «Парму».
Хайнце ранее возглавлял «Архентинос Хуниорс», «Велес Сарсфилд», «Атланту» и другие клубы. Он находится без работы с 2023 года.
Ставка проиграна, поскольку только одно из двух в ставке сбылось - обе команды забили, но гости не победили, не угаданная часть обозначена красным, угаданная - зелёным.
В таких типах ставок для победы нужно чтобы сбылись обе части ставки, а если сбылась одна, то ставка проигрышная.
Ставка проиграна, поскольку только одно из двух в ставке сбылось - обе команды забили, но гости не победили, не угаданная часть обозначена красным, угаданная - зелёным.
В таких типах ставок для победы нужно чтобы сбылись обе части ставки, а если сбылась одна, то ставка проигрышная.
На счёт, как Вы говорите программок, там нет ничего сложного для тех, кто в этом хоть немного разбирается. Мог бы Вам ниписать всю систему по которой я играл, и все программные хитрости, которые я использовал, но не хочу, чтобы кто-то здесь воспользовался моей методикой. А сам уже не хочу так играть, я сделал это один раз ради эксперимента.
А по поводу борьбы с клонами есть действенный способ, который будет не сложный для админов сайта, и не потребует менять систему начисления очков в КП. Если есть желание, то напишу позже. А пока нет времени, нужно бежать.
На счёт, как Вы говорите программок, там нет ничего сложного для тех, кто в этом хоть немного разбирается. Мог бы Вам ниписать всю систему по которой я играл, и все программные хитрости, которые я использовал, но не хочу, чтобы кто-то здесь воспользовался моей методикой. А сам уже не хочу так играть, я сделал это один раз ради эксперимента.
А по поводу борьбы с клонами есть действенный способ, который будет не сложный для админов сайта, и не потребует менять систему начисления очков в КП. Если есть желание, то напишу позже. А пока нет времени, нужно бежать.
Ладно, Хайнц был хорошим игроком, неуступчивым, в меру жёстким, надеюсь поможет тренеру и игрокам
Ладно, Хайнц был хорошим игроком, неуступчивым, в меру жёстким, надеюсь поможет тренеру и игрокам
Когда такая ситуация с фермерством, многие игроки те из одиночек выкладывающих содержательные комментарии изначально наичнают выкидывать баллы, а затем под конец месяца страдают от поражения КФХ. Советую обождать моменты. Но к сожалению ситуация будет аналогична, как июнь а смысл. Друг 01 товарищ разные методики ведения игры привносит а пока что нет результата . Кстати, хорошая идея если фермерам призы не важны, то можно найти выходы подарить игрокам, которые заслуживали за труд. Я себя в счет не ставлю, они и мне абсолютно не нужны.
Часто, с кем я встречался в соперники Shlomo. Восхищаюсь игрой этого товарища. Играет очень тактично, старается и комментируют линию, не отключается.
Когда не было фермеров с ткаим количеством, то был ажиотаж. У игроков глаза прям горели играть, Но этого, к сожалению, не видно сейчас. я бы переехал в гр. ьез призов, а скем там играть, если нет основных игроков с клонами? Не интересно , пустая трата времени
Когда такая ситуация с фермерством, многие игроки те из одиночек выкладывающих содержательные комментарии изначально наичнают выкидывать баллы, а затем под конец месяца страдают от поражения КФХ. Советую обождать моменты. Но к сожалению ситуация будет аналогична, как июнь а смысл. Друг 01 товарищ разные методики ведения игры привносит а пока что нет результата . Кстати, хорошая идея если фермерам призы не важны, то можно найти выходы подарить игрокам, которые заслуживали за труд. Я себя в счет не ставлю, они и мне абсолютно не нужны.
Часто, с кем я встречался в соперники Shlomo. Восхищаюсь игрой этого товарища. Играет очень тактично, старается и комментируют линию, не отключается.
Когда не было фермеров с ткаим количеством, то был ажиотаж. У игроков глаза прям горели играть, Но этого, к сожалению, не видно сейчас. я бы переехал в гр. ьез призов, а скем там играть, если нет основных игроков с клонами? Не интересно , пустая трата времени