Личка близок к подписанию контракта с турецким клубом

Бывший тренер «Динамо» Марцел Личка возглавит турецкий «Фатих Карагюмрюк».
Как сообщает источник, Личка уже побывал в офисе клуба и ознакомился с его инфраструктурой. Подписание контракта с 47-летним чехом ожидается на днях.
По итогам прошлого сезона «Фатих Карагюмрюк» занял в турецкой Первой лиге 3-е место и вышел в Супер-Лигу.
Ранее к тренеру проявляли интерес российские клубы, но специалист отказался и заявил о желании поработать в другой стране.
Выдали VIP-статус на год, поскольку комментариев с последней выдачи набралось достаточное количество для этого.
Выдали VIP-статус на год, поскольку комментариев с последней выдачи набралось достаточное количество для этого.