Личка близок к подписанию контракта с турецким клубом

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сегодня, 09:50

Бывший тренер «Динамо» возглавит турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Как сообщает источник, Личка уже побывал в офисе клуба и ознакомился с его инфраструктурой. Подписание контракта с 47-летним чехом ожидается на днях.

По итогам прошлого сезона «Фатих Карагюмрюк» занял в турецкой Первой лиге 3-е место и вышел в Супер-Лигу.

Ранее к тренеру проявляли интерес российские клубы, но специалист отказался и заявил о желании поработать в другой стране.