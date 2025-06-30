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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиТурция. Супер-Лига 2024/2025

Личка близок к подписанию контракта с турецким клубом

сегодня, 09:50

Бывший тренер «Динамо» Марцел Личка возглавит турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Как сообщает источник, Личка уже побывал в офисе клуба и ознакомился с его инфраструктурой. Подписание контракта с 47-летним чехом ожидается на днях.

По итогам прошлого сезона «Фатих Карагюмрюк» занял в турецкой Первой лиге 3-е место и вышел в Супер-Лигу.

Ранее к тренеру проявляли интерес российские клубы, но специалист отказался и заявил о желании поработать в другой стране.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:12
поглядим на успехи
sihafazatron
sihafazatron ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 10:01
Благодарю!!!)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:55
Доброе утро.

Выдали VIP-статус на год, поскольку комментариев с последней выдачи набралось достаточное количество для этого.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:54
Удачной работы в Турции !
Гость
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