Юран близок к назначению в клуб из второго турецкого дивизиона

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вчера, 22:53

56-летний специалист вскоре вернётся к тренерской работе. Российский наставник возглавит турецкий клуб «Серик Беледиеспор».

Ранее 50% акций этой команды приобрёл бывший инвестор «Химок», .

В минувшем сезоне «Серик Беледиеспор» поднялся из третьего дивизиона во второй по силе турецкий дивизион.

Официальное объявление о назначении Юрана ожидается в ближайшие дни.