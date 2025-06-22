Юран близок к назначению в клуб из второго турецкого дивизиона

56-летний специалист Сергей Юран вскоре вернётся к тренерской работе. Российский наставник возглавит турецкий клуб «Серик Беледиеспор».
Ранее 50% акций этой команды приобрёл бывший инвестор «Химок», Туфан Садыгов.
В минувшем сезоне «Серик Беледиеспор» поднялся из третьего дивизиона во второй по силе турецкий дивизион.
Официальное объявление о назначении Юрана ожидается в ближайшие дни.
Почему Сергей ОПЯТЬ вместе с Садыговым, после двух уходов из Химок - для меня, например, загадка.
Может, Туфан нашёл "слово волшебное", которое привлекло Юрана???
Не знаю.
Скорее, здесь стечение двух обстоятельств.
ПЕРВОЕ - ввиду того, что среди руководителей клубов за Юраном закрепилась репутация тренера, который не гнётся перед руководством в подобострастии.
При этом результаты, им показанные, во внимание не принимаются.
От себя добавлю, что именно ПО ЭТОМУ СЕЙЧАС наш футбол катится-покатится... резво так катится по крутому склону без тормоза...
ВТОРОЕ - Туфан - в очередной раз!!! - сыграл на амбициях, по-спортивному хороших амбициях, Серёги: дескать, ты же хотел взять команду, "слепить" из неё боеспособный коллектив единомышленников, который будет играть сначала в 1-й турецкой лиге, а потом - в ВЫСШЕ?
Вот тебе карт-бланш и - ДЕЙСТВУЙ!
И Юран, естественно, перед ТАКИМ предложением не устоял... )
Почему Сергей ОПЯТЬ вместе с Садыговым, после двух уходов из Химок - для меня, например, загадка.
Может, Туфан нашёл "слово волшебное", которое привлекло Юрана???
Не знаю.
Скорее, здесь стечение двух обстоятельств.
ПЕРВОЕ - ввиду того, что среди руководителей клубов за Юраном закрепилась репутация тренера, который не гнётся перед руководством в подобострастии.
При этом результаты, им показанные, во внимание не принимаются.
От себя добавлю, что именно ПО ЭТОМУ СЕЙЧАС наш футбол катится-покатится... резво так катится по крутому склону без тормоза...
ВТОРОЕ - Туфан - в очередной раз!!! - сыграл на амбициях, по-спортивному хороших амбициях, Серёги: дескать, ты же хотел взять команду, "слепить" из неё боеспособный коллектив единомышленников, который будет играть сначала в 1-й турецкой лиге, а потом - в ВЫСШЕ?
Вот тебе карт-бланш и - ДЕЙСТВУЙ!
И Юран, естественно, перед ТАКИМ предложением не устоял... )