 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиТурция. Первая лига 2025/2026

Юран близок к назначению в клуб из второго турецкого дивизиона

вчера, 22:53

56-летний специалист Сергей Юран вскоре вернётся к тренерской работе. Российский наставник возглавит турецкий клуб «Серик Беледиеспор».

Ранее 50% акций этой команды приобрёл бывший инвестор «Химок», Туфан Садыгов.

В минувшем сезоне «Серик Беледиеспор» поднялся из третьего дивизиона во второй по силе турецкий дивизион.

Официальное объявление о назначении Юрана ожидается в ближайшие дни.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиГвардиолу в «Манчестер Сити» в будущем заменит Фабрегас
21 июня
Слухи«Пиза» договорилась с Джилардино о назначении главным тренером
18 июня
СлухиАссистент Артеты близок к назначению в «Парму»
18 июня
Недопонятый гений без работы. Провалился в масштабном проекте, в топ-клубах ему не доверяют
17 июняМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии3
Буффон — о Гаттузо в сборной Италии: «Обсуждаются последние детали»
15 июня
Тренер Гаттузо добьёт сборную Италии. Вряд ли станет для команды новым Манчини
14 июняRoman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии8
 
Сортировать
Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:29
"Кстати он уже отрицает свое участие в приобретении, читаю по другим новостям))"

Ну, значица, неизвестные доброжелатели на его имя клуб купили.
В подарок.
Хорошие у него друзья, однако. ))
derrik2000
derrik2000 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:27, ред.
Бывает.
Что не успеваешь - товарищи на сайте помогут, наставят... направят... ))
протон
протон ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Ранее 50% акций этой команды приобрёл бывший инвестор «Химок», Туфан Садыгов.
---------------
Кстати он уже отрицает свое участие в приобретении, читаю по другим новостям))
протон
протон ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:25
Не успеваю. Очень много новостей обрабатывать порой. Юзаю интеренет по спешки. Такое часто случается. что-то пропускаю умышленно. частично)). Это моя ошибка то что пропустил в статье про Садыгова)))
derrik2000
derrik2000 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
ТщательНЕЕ новости читать нужно! ))
Хотя... ночь на за окном: спать хочется многим...
Это у меня полярный день и время суток за окном одно и тоже. )

"Садыгова надо в привлекать в суд, убил Химки."

Его не за ЭТО уже привлекли.
И даже что-то забрали поначалу.
Потом, правда, часть вернули.
Он что-то там то ли с бюджетными деньгами мутил, то ли ещё что-то...
Не помню.
Однако пишут, что дело, где он является основным подозреваемым (обвиняемым) может быть закрыто по ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности за преступление, в котором его обвиняют... (
протон
протон ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:22
Садыгова надо в привлекать в суд, убил Химки. Странно как таких людей держат на свободе, в отличие от руководства Торпедо, которое сидит в СИЗО. У клуба и с посещаемостью все кайф а его так гасят несправедливо.
протон
протон ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Изначально я прочел заголовок и выложил коммент то, что Юран может возглавить клуб из 2 дивизиона Турции)про. Садыгова не успел прочитать. Бывая, я порой заголовок прочитаю и даю коммент. Но когда Вы отписали развернутый комментарий, я прочитал полностью статью и про Садыгова то понял суть этой заварухи... тут меня расмешило почему да как)
ykat87t2e2jw
ykat87t2e2jw
сегодня в 00:15
Какой тренер, такая и команда.
протон
протон ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:10
Именно по этому поводу ))))
derrik2000
derrik2000 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:10
Угораешь по какому поводу?
По "заклятой дружбе" Туфана и Серёги???
Вот уж точно, как в той русской поговорке: "Вместе тесно, врозь - скучно" )
derrik2000
derrik2000 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:08
Посмотрим, что там и как.
Пока ЭТО только шум в прессе...
А, может, у Туфана последнюю заначку конфискуют???
Как в этом случае он команду-то будет содержать?
Хотя - не...
Туфанчик, как базарный торговец - хи-и-и-итрый... )
протон
протон ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Реально, сижу угораю сейчас)))
протон
протон ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:06
В общем, круговорот продолжается). эстафетная палочка перешла в турецкий чемпионат от нашего стола к вашему)). Действительно, смотри, какая взаимосвязь))).
derrik2000
derrik2000 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:00, ред.
Меня, например, удивила снова "смычка" Туфана Садыгова и Юрана.
Почему Сергей ОПЯТЬ вместе с Садыговым, после двух уходов из Химок - для меня, например, загадка.
Может, Туфан нашёл "слово волшебное", которое привлекло Юрана???
Не знаю.
Скорее, здесь стечение двух обстоятельств.
ПЕРВОЕ - ввиду того, что среди руководителей клубов за Юраном закрепилась репутация тренера, который не гнётся перед руководством в подобострастии.
При этом результаты, им показанные, во внимание не принимаются.
От себя добавлю, что именно ПО ЭТОМУ СЕЙЧАС наш футбол катится-покатится... резво так катится по крутому склону без тормоза...
ВТОРОЕ - Туфан - в очередной раз!!! - сыграл на амбициях, по-спортивному хороших амбициях, Серёги: дескать, ты же хотел взять команду, "слепить" из неё боеспособный коллектив единомышленников, который будет играть сначала в 1-й турецкой лиге, а потом - в ВЫСШЕ?
Вот тебе карт-бланш и - ДЕЙСТВУЙ!
И Юран, естественно, перед ТАКИМ предложением не устоял... )
протон
протон
вчера в 22:59
В Турции что, своих круговоротов в природе не хватает как тренеров.
протон
протон
вчера в 22:56
Серик Юраноглу добро пожаловать в «Серик Беледиеспор»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 