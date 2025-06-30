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Филипе Луис: «В своей работе я вдохновляюсь Симеоне»

сегодня, 12:58

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис рассказал о своём отношении к наставнику «Атлетико» Диего Симеоне.

На вопрос, может ли Луис в будущем возглавить мадридцев, он ответил:

Симеоне – лучший тренер в истории «Атлетико», и он будет там столько, сколько захочет. Мы с ним говорили во время Клубного чемпионата мира. Мы часто разговариваем, я вдохновляюсь его работой. И задаю ему много вопросов. Моя цель – однажды вернуться работать в Европу на самом высоком футбольном уровне. Но сейчас у меня есть огромная приверженность к игрокам и к болельщикам «Фламенго».

«Фламенго» принимал участие в Клубном чемпионате мира, но уступил «Баварии» в 1/8 финала со счётом 2:4 и покинул турнир.

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