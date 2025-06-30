Филипе Луис: «В своей работе я вдохновляюсь Симеоне»

Главный тренер «Фламенго» рассказал о своём отношении к наставнику «Атлетико» .

На вопрос, может ли Луис в будущем возглавить мадридцев, он ответил:

Симеоне – лучший тренер в истории «Атлетико», и он будет там столько, сколько захочет. Мы с ним говорили во время Клубного чемпионата мира. Мы часто разговариваем, я вдохновляюсь его работой. И задаю ему много вопросов. Моя цель – однажды вернуться работать в Европу на самом высоком футбольном уровне. Но сейчас у меня есть огромная приверженность к игрокам и к болельщикам «Фламенго».