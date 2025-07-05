«Оренбург» объявил о переходе 5 футболистов

«Оренбург» в своём телеграм-канале объявил о том, что состав клуба пополнили сразу 5 игроков.
К команде присоединились полузащитник Ираклий Квеквескири, центральный защитник Анри Чичинадзе, полузащитник Евгений Болотов, нападающий Гедеон Гузина и вратарь Богдан Овсянников. Последним клубом Чичинадзе и Гузины до перехода в «Оренбург» был «Черноморец», Болотов выступал в составе «Ротора», Квеквескири был в «Факеле», а Овсянников в «Крыльях Советов».
Напомним, что ранее президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин заявил, что его команда готова заменить «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге.
А Оренбургу теперь гадай, где играть...
А Оренбургу теперь гадай, где играть...