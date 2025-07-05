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«Оренбург» объявил о переходе 5 футболистов

сегодня, 15:26

«Оренбург» в своём телеграм-канале объявил о том, что состав клуба пополнили сразу 5 игроков.

К команде присоединились полузащитник Ираклий Квеквескири, центральный защитник Анри Чичинадзе, полузащитник Евгений Болотов, нападающий Гедеон Гузина и вратарь Богдан Овсянников. Последним клубом Чичинадзе и Гузины до перехода в «Оренбург» был «Черноморец», Болотов выступал в составе «Ротора», Квеквескири был в «Факеле», а Овсянников в «Крыльях Советов».

Напомним, что ранее президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин заявил, что его команда готова заменить «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:10
С этим Торпедо одни непонятки, сколько команд будет в РПЛ. Вот вам и частные команды, что Химки, что Торпедо.
А Оренбургу теперь гадай, где играть...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:38
Ираклий точно поможет....
7yxwxqscz5pf
7yxwxqscz5pf
сегодня в 15:29
Побороздят ребята пердив в ближайшее время
Гость
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