«Оренбург» объявил о переходе 5 футболистов

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сегодня, 15:26

«Оренбург» в своём телеграм-канале объявил о том, что состав клуба пополнили сразу 5 игроков.

К команде присоединились полузащитник , центральный защитник , полузащитник , нападающий и вратарь . Последним клубом Чичинадзе и Гузины до перехода в «Оренбург» был «Черноморец», Болотов выступал в составе «Ротора», Квеквескири был в «Факеле», а Овсянников в «Крыльях Советов».

Напомним, что ранее президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин заявил, что его команда готова заменить «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге.