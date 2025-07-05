 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Алвес рассказал, почему решил перейти в ЦСКА

сегодня, 11:15

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес рассказал, почему захотел перейти в ЦСКА.

Потому что это команда с большой историей в футболе, за которой я следил. Я хочу войти в историю ЦСКА. Я разговаривал с несколькими ребятами, и они очень хорошо отзывались о городе, а также о команде. Они сказали, что я могу приезжать без страха, и это меня успокоило. Так что я приехал сюда, чтобы делать всё возможное на поле и не беспокоиться о лишних вещах.

На счету Алвеса 25 матчей за бразильский клуб во всех турнирах в 2025 году, 4 гола и 5 голевых передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноИван Сергеев перешёл в московское «Динамо»
Вчера, 20:59 Фото
Официально«Фламенго» объявил о переходе Жерсона в «Зенит»
Вчера, 20:39
«Уфа» подписала экс-голкипера «Спартака» Беленова
Вчера, 15:17
ОфициальноВратарь «Рубина» продолжит карьеру во Второй лиге
Вчера, 12:37
Официально«Урал» подписал защитника сборной Беларуси
Вчера, 11:01
Вера: «Я очень хотел оказаться в „Локомотиве“»
Вчера, 10:57
 
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:40
"Потому что это команда с большой историей в футболе, за которой я следил..."

Это конечно агент переборщил в написании хвалебной оды!

Что то надо делать - в любой команде присутствие негритят допустимое явление, но за ЦСКА... Надо две команды делать, в одной все кто прискакал со всего света, а в другой продолжить богатые, добрые, армейские традиции - свои.
А так за державу и армейский клуб обидно!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:53
Добро пожаловать в ЦСКА Матеус, удачных игр.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:45, ред.
Ещё один бразилец... Этот, по моим подсчётам, уже пятый. Хоть в ЦСКА их гораздо меньше,, чем в Зените (там их девять), все равно много. Всё-таки лимит нужно ужесточить - я за то, чтобы на поле одновременно играли не более чем три легионера.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 