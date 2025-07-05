Алвес рассказал, почему решил перейти в ЦСКА

Полузащитник «Сан-Паулу» рассказал, почему захотел перейти в ЦСКА .

Потому что это команда с большой историей в футболе, за которой я следил. Я хочу войти в историю ЦСКА . Я разговаривал с несколькими ребятами, и они очень хорошо отзывались о городе, а также о команде. Они сказали, что я могу приезжать без страха, и это меня успокоило. Так что я приехал сюда, чтобы делать всё возможное на поле и не беспокоиться о лишних вещах.