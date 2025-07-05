Алвес рассказал, почему решил перейти в ЦСКА

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес рассказал, почему захотел перейти в ЦСКА.
Потому что это команда с большой историей в футболе, за которой я следил. Я хочу войти в историю ЦСКА. Я разговаривал с несколькими ребятами, и они очень хорошо отзывались о городе, а также о команде. Они сказали, что я могу приезжать без страха, и это меня успокоило. Так что я приехал сюда, чтобы делать всё возможное на поле и не беспокоиться о лишних вещах.
На счету Алвеса 25 матчей за бразильский клуб во всех турнирах в 2025 году, 4 гола и 5 голевых передач.
Это конечно агент переборщил в написании хвалебной оды!
Что то надо делать - в любой команде присутствие негритят допустимое явление, но за ЦСКА... Надо две команды делать, в одной все кто прискакал со всего света, а в другой продолжить богатые, добрые, армейские традиции - свои.
А так за державу и армейский клуб обидно!
Это конечно агент переборщил в написании хвалебной оды!
Что то надо делать - в любой команде присутствие негритят допустимое явление, но за ЦСКА... Надо две команды делать, в одной все кто прискакал со всего света, а в другой продолжить богатые, добрые, армейские традиции - свои.
А так за державу и армейский клуб обидно!