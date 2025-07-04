«Уфа» подписала экс-голкипера «Спартака» Беленова

Генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков сообщил источнику о заключении контракта с вратарём .

Буквально вчера был подписан контакт с Беленовым. Можете об этом объявить. Договор с ним пока на год. Уверен, он ещё может показать хорошую игру. Более того, он внесёт определённый позитивный, рабочий настрой в раздевалку, что нам не хватало в прошлом сезоне. Пока мы получаем от тренерского штаба только положительные о нём отзывы.