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«Уфа» подписала экс-голкипера «Спартака» Беленова

вчера, 15:17

Генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков сообщил источнику о заключении контракта с вратарём Александром Беленовым.

Буквально вчера был подписан контакт с Беленовым. Можете об этом объявить. Договор с ним пока на год. Уверен, он ещё может показать хорошую игру. Более того, он внесёт определённый позитивный, рабочий настрой в раздевалку, что нам не хватало в прошлом сезоне. Пока мы получаем от тренерского штаба только положительные о нём отзывы.

38-летний голкипер играл за «Уфу» с 2017 по 2022 год. Также он выступал за московский «Спартак», «Кубань», «Анжи», «Рубин» и «Факел».

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Все комментарии
vrtr6cu3q27j
vrtr6cu3q27j
вчера в 17:52
А сколько Белинов провёл официальных матчей за Спартак?
Один!
А сколько пропустил голов?
Два!
Ну, всё, легенда Спартака!!!
Заголовок просто топ!!!
8fa2qza53emf
8fa2qza53emf
вчера в 16:45
Не попал бы в спартак, играл бы до сих пор в каком-нибудь солидном клубе.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:31
Уфа продлила активную спортивную жизнь Беленову. Честно говоря даже не предполагал, что Александру уже тридцать восемь лет - как быстро время летит.. Но вратарь он хороший и надёжный. Надеюсь новичок поможет своей команде решить все поставленные задачи.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:28
Удивительно , но как то незаметно карьера Беленова продолжается..
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