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«Ахмат» подписал игрока сборной Анголы

сегодня, 14:23

«Ахмат» объявил о подписании опорного полузащитника Мануэля Келиано из португальского клуба «Эштрела».

Официальный телеграм-канал грозненцев сообщил о том, что 22-летний футболист сборной Анголы уже прилетел в Россию и приступил к занятиям на сборах команды в Новогорске.

В прошедшем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что «Ахмат» подписал форварда Брайана Мансилью из «Оренбурга».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 14:44
Сейчас уровень футбола даже островных государств подтянулся, а тех государств что на слуху тем более и примерно за пол миллиона сборника надо брать...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:41
Хорошо однако работает селекция в Грозном.... есть чему поучиться.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:34
Как Ахмат узнаёт о подобной экзотике? Зря в Грозном связалась с этим человеком.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:32
отличная новость.
закрыли проблемную позицию, осталось вернуть Мо Конате.
и можно начать сезон))) с хорошим настроем
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:32
Считаю прекрасное приобретение - сборник Анголы, молод, в Эштрелу просто так не попадешь и скорее всего этот парень пропитался атакующим, неуступчивым характером игры португальцев и это подходит под стиль исповедуемый ФК Ахмат.
Удачи малому на чеченской земле!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:29
Какой-никакой, а всё-таки игрок сборной...
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