«Ахмат» подписал игрока сборной Анголы

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сегодня, 14:23

«Ахмат» объявил о подписании опорного полузащитника из португальского клуба «Эштрела».

Официальный телеграм-канал грозненцев сообщил о том, что 22-летний футболист сборной Анголы уже прилетел в Россию и приступил к занятиям на сборах команды в Новогорске.

В прошедшем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что «Ахмат» подписал форварда Брайана Мансилью из «Оренбурга».