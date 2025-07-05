«Ахмат» подписал игрока сборной Анголы

«Ахмат» объявил о подписании опорного полузащитника Мануэля Келиано из португальского клуба «Эштрела».
Официальный телеграм-канал грозненцев сообщил о том, что 22-летний футболист сборной Анголы уже прилетел в Россию и приступил к занятиям на сборах команды в Новогорске.
В прошедшем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Ранее стало известно, что «Ахмат» подписал форварда Брайана Мансилью из «Оренбурга».
закрыли проблемную позицию, осталось вернуть Мо Конате.
и можно начать сезон))) с хорошим настроем
закрыли проблемную позицию, осталось вернуть Мо Конате.
и можно начать сезон))) с хорошим настроем
Удачи малому на чеченской земле!
Удачи малому на чеченской земле!