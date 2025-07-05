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Джамал Мусиала получил серьёзную травму в матче Клубного ЧМ против ПСЖ

вчера, 20:14
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» играет с «Баварией» в 1/4 финала Клубного чемпионата мира.

В самом конце первого тайма хавбек мюнхенской команды Джамал Мусиала столкнулся с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой, в результате чего итальянец нанес серьёзную травму немецкому полузащитнику.

Судя по кадрам, у Мусиалы, вероятно, перелом ноги. Его унесли на носилках, а Доннарумма, покидая поле, не смог сдержать слёз.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 21:37
Такое ощущение, что Компани не совсем знает своих футболистов и их возможности. Вспомните замены Флика и сравните их с заменами Компани, всё тут становится ясно. Почему Тейлор не пересмотрел момент, когда в штрафной человеку сломали ногу??? Ведь вратарь парижан уже готов был получить красную карточку, он сразу взялся за голову, понимая что он натворил. Раньше, когда не было VAR и то не было таких ляпов… В ПСЖ заслуживает уважения один игрок. это Ашраф Хакими…
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 21:36
Твою мать как так, единственное светлое пятно в игре Баварии. Без него сил не каких не бывает эту тягомотину смотреть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:05, ред.
Ну вот. Все как маньяки, хотят выиграть этот турнир...и никакой ротации. Мусиала недавно вылечился от травмы, и Компани все равно вставит его в старт... Теперь что???
AleS
AleS
вчера в 20:39
Это жестко. Не советую смотерть видео с моментом, где он получает травму. Думаю, что этот сезон он пропустит. Ужас.
Capral
Capral
вчера в 20:36
Не хочу утверждать, но посмотреть VAR можно было, потому что ноги итальянец заплел однозначно. Но кто будет тревожить денежный мешок, какими-то пенальти...
Мусиала-, собственно, не был заметен сегодня, но ужас в том, что заменить его некем, а ещё хуже, что недолечившись, он снова травмировался.
Здоровья тебе, Мусиала!!!!!!!
ZedZipper
ZedZipper
вчера в 20:22
Сколько бы Бавария не заработала на этом КЧМ, заменить Мусиалу не смогут, а на сколько он выбыл - большой вопрос. Не удивлюсь, если как Родри на сезон, травма серьезная, и непонятно, был открытый перелом или нет.
Здоровья Джамалу!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:18
Мдаа жаль Мусиалу. На таком полу товарищеском турнире получил жёсткую травму. Здоровья парню!
Шредер777
Шредер777
вчера в 20:18
Вот что такое не везет и как с ним бороться Здоровья Мусеале
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