Джамал Мусиала получил серьёзную травму в матче Клубного ЧМ против ПСЖ

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вчера, 20:14

«Пари Сен-Жермен» играет с «Баварией» в 1/4 финала Клубного чемпионата мира.

В самом конце первого тайма хавбек мюнхенской команды столкнулся с вратарем парижан , в результате чего итальянец нанес серьёзную травму немецкому полузащитнику.

Судя по кадрам, у Мусиалы, вероятно, перелом ноги. Его унесли на носилках, а Доннарумма, покидая поле, не смог сдержать слёз.