Джамал Мусиала получил серьёзную травму в матче Клубного ЧМ против ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» играет с «Баварией» в 1/4 финала Клубного чемпионата мира.
В самом конце первого тайма хавбек мюнхенской команды Джамал Мусиала столкнулся с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой, в результате чего итальянец нанес серьёзную травму немецкому полузащитнику.
Судя по кадрам, у Мусиалы, вероятно, перелом ноги. Его унесли на носилках, а Доннарумма, покидая поле, не смог сдержать слёз.
Здоровья Джамалу!
Здоровья Джамалу!
Мусиала-, собственно, не был заметен сегодня, но ужас в том, что заменить его некем, а ещё хуже, что недолечившись, он снова травмировался.
Здоровья тебе, Мусиала!!!!!!!
Мусиала-, собственно, не был заметен сегодня, но ужас в том, что заменить его некем, а ещё хуже, что недолечившись, он снова травмировался.
Здоровья тебе, Мусиала!!!!!!!