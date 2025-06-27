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Алаба снова получил травму

вчера, 20:21

Защитник «Реала» Давид Алаба травмировал ногу.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, после медобследования у 33-летнего австрийца диагностировано повреждение мышцы левой ноги. Сколько времени уйдёт на восстановление, пока не известно.

Большую часть прошедшего сезона Алаба пропустил из-за разрыва крестообразной связки, приняв участие лишь в 14 играх во всех турнирах. В апреле 2025 года Алабе диагностировали разрыв мениска левого колена.

Ранее сообщалось о том, что футболист может покинуть команду и отправиться в Саудовскую Аравию.

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Все комментарии
Lobo77
Lobo77
сегодня в 02:43
    Брулин
    Брулин
    вчера в 23:21
    За стул в любом случае спасибо! А так, проявил бы благородство, вошел в штаб к Хаби
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:09
    Когда он уже избавит нас от себя?
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 21:12
    У Алабы точно не было перегрузки за сезон. А травм он меньше получать не стал. Пора избавляться от него, это очевидно.
    Гость
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