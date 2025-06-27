Алаба снова получил травму

Защитник «Реала» Давид Алаба травмировал ногу.
Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, после медобследования у 33-летнего австрийца диагностировано повреждение мышцы левой ноги. Сколько времени уйдёт на восстановление, пока не известно.
Большую часть прошедшего сезона Алаба пропустил из-за разрыва крестообразной связки, приняв участие лишь в 14 играх во всех турнирах. В апреле 2025 года Алабе диагностировали разрыв мениска левого колена.
Ранее сообщалось о том, что футболист может покинуть команду и отправиться в Саудовскую Аравию.