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Бекхэм перенёс операцию в связи со старой травмой

вчера, 22:11
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм появился на публике перед матчем 1/8 финала плей-офф Клубного чемпионата мира с ПСЖ.

На прошлой неделе бывший футболист сборной Англии оказался в больнице. По некоторой информации, ему потребовалась операция по удалению вызывавшего сильный дискомфорт винта, установленного в связи со старой травмой запястья, полученной во время игры за сборную Англии 22 года назад.

Бекхэм был замечен в синей повязке на правой руке, под которой был гипс. При этом он выглядел хорошо, улыбался и приветствовал болельщиков. На вопрос DAZN о том, как чувствует себя его запястье, Дэвид ответил:

Всё в порядке. Это была старая травма, которая требовала операции, но всё в порядке.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:17
Здоровья, Гениальному футболисту!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:14
Пожелаю Дэвиду быстрее войти в норму.
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