Бекхэм перенёс операцию в связи со старой травмой

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вчера, 22:11

Совладелец «Интер Майами» появился на публике перед матчем 1/8 финала плей-офф Клубного чемпионата мира с ПСЖ .

На прошлой неделе бывший футболист сборной Англии оказался в больнице. По некоторой информации, ему потребовалась операция по удалению вызывавшего сильный дискомфорт винта, установленного в связи со старой травмой запястья, полученной во время игры за сборную Англии 22 года назад.

Бекхэм был замечен в синей повязке на правой руке, под которой был гипс. При этом он выглядел хорошо, улыбался и приветствовал болельщиков. На вопрос DAZN о том, как чувствует себя его запястье, Дэвид ответил: