Титов: «Барко нельзя отпускать из „Спартака“ этим летом»

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вчера, 22:25

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника из московской команды.

Любой латиноамериканец скучает по дому, у них совсем другой климат. Допускаю, что с Барко не слухи, а конкретика. Но считаю, что он системообразующий футболист. Нельзя отпускать его летом ни в коем случае. Найти хорошую замену до старта сезона будет невозможно. Ещё и придётся вписывать возможного новичка в игру «Спартака».

Ранее стало известно о том, что бразильский «Фламенго» сделал «красно-белым» предложение о трансфере, а сам аргентинец хочет уйти в клуб из Южной Америки, чтобы быть ближе к семье.