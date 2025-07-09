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Титов: «Барко нельзя отпускать из „Спартака“ этим летом»

вчера, 22:25

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из московской команды.

Любой латиноамериканец скучает по дому, у них совсем другой климат. Допускаю, что с Барко не слухи, а конкретика. Но считаю, что он системообразующий футболист. Нельзя отпускать его летом ни в коем случае. Найти хорошую замену до старта сезона будет невозможно. Ещё и придётся вписывать возможного новичка в игру «Спартака».

Ранее стало известно о том, что бразильский «Фламенго» сделал «красно-белым» предложение о трансфере, а сам аргентинец хочет уйти в клуб из Южной Америки, чтобы быть ближе к семье.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:24
нельзя, а придётся ...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:13
Титов, а ты вообще за кого? Тебе стало жалко игрока потому, что он тоскует по родине? Да мне плевать, что он системообразующий игрок. Барко психологически нестабильный человек, как через него можно строить игру Спартака? Подойди и посмотри в глаза российским игрокам. Там тоже тоска, только у них она просто беспросветная. Они никому не нужны, хотя хотят играть в футбол. Им предпочитают гастарбайтеров. А ты, Титов, знаешь, что в России нет рабочей программы подготовки молодых футболистов? Да что с тобой говорить? Честно говоря сомневаюсь, что тебя волнуют проблемы Спартака.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 23:01
Был бы у Спартака аргентинский тренер, мог бы ещё как-то повлиять...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:44
Насильно мил не будешь!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:30, ред.
Если игрок "хочет уйти"...что значит не отпускать???
Повысить зарплату???
Но где гарантия что став резко богаче он начнет играть лучше??
Гость
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