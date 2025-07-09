Титов: «Барко нельзя отпускать из „Спартака“ этим летом»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из московской команды.
Любой латиноамериканец скучает по дому, у них совсем другой климат. Допускаю, что с Барко не слухи, а конкретика. Но считаю, что он системообразующий футболист. Нельзя отпускать его летом ни в коем случае. Найти хорошую замену до старта сезона будет невозможно. Ещё и придётся вписывать возможного новичка в игру «Спартака».
Ранее стало известно о том, что бразильский «Фламенго» сделал «красно-белым» предложение о трансфере, а сам аргентинец хочет уйти в клуб из Южной Америки, чтобы быть ближе к семье.
Повысить зарплату???
Но где гарантия что став резко богаче он начнет играть лучше??
Повысить зарплату???
Но где гарантия что став резко богаче он начнет играть лучше??