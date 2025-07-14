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Стал известен заработок всех команд на Клубном чемпионате мира

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azkan
azkan
сегодня в 00:54
Получается это за месяц игр. Хорошие деньги! Если раз в четыре года ФИФА будет так раскошеливаться, то этот чемпионат будет интересно всем, И зрителям, и клубам и игрокам. Ведь они тоже получают хорошие премиальные.
К слову, Челси в АПЛ за 24/25 заработали 163,7 млн фунтов и заняв 4 ое место))) Чемпионы АПЛ получили 175 фунтолямов.
А выбившие в Чемпионшип Лестер, Ипсвич и Сотон на троих получили 337 млн фунтов.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:15
Это деньги для клуба, а не для команды и игроков .
Для игроков нужна другая мотивация
pm6uqysy97x7
pm6uqysy97x7
вчера в 17:09
Рад за Окленд, молодцы ребята
jRest
jRest
вчера в 16:40
День добрый!
Уважаемые модераторы, а нет никакой возможности сделать картинки и вставки фото масштабируемыми? А то с телефона совершенно нечитаемая информация. 😐
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:35, ред.
Что бы ни говорили представители клубов участников турнира, за такие деньги захотят играть все.. Возможно лишь формула Клубного чемпионата мира по футболу немного изменится.Но это уже детали.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:26
Реал тоже отлично заработал.
А больше всех рад за бразильские клубы. Уверен, что это огромный заработок для них всех.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:11
Челси и здесь всех "сделал" , но чуть чуть не дотянули графиком до конца страницы...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:04
Ну всё вроде бы как и предполагалось.
Гость
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