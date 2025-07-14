Стал известен заработок всех команд на Клубном чемпионате мира

Опубликован заработок всех команд по итогам Клубного чемпионата мира.
Больше всех заработал «Челси» (114,6 млн евро). Также в тройку вошли ПСЖ (106,9) и «Реал» (82,5). Меньше всех денег получил «Окленд Сити» (4,5).
Опубликован заработок всех команд по итогам Клубного чемпионата мира.
Больше всех заработал «Челси» (114,6 млн евро). Также в тройку вошли ПСЖ (106,9) и «Реал» (82,5). Меньше всех денег получил «Окленд Сити» (4,5).
А больше всех рад за бразильские клубы. Уверен, что это огромный заработок для них всех.
А больше всех рад за бразильские клубы. Уверен, что это огромный заработок для них всех.