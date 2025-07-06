«Барселона» не получит 2 млн евро бонусов за Витора Роке

Из суммы в 5 миллионов евро бонусов за трансфер нападающего Виктора Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» 2 миллиона должны были быть выплачены, если Роке займёт место в тройке лучших игроков Клубного чемпионата мира.
Однако после вылета «Палмейраса» от «Челси» (1:2) в 1/4 финала выполнение этого условия стало невозможным.
Еще 2 миллиона евро предусмотрены за попадание Роке в топ-3 голосования на «Золотой мяч» в ходе его контракта с «Палмейрасом».
Если Витор выиграет международный турнир с бразильским клубом, «Барселона» получит 1 миллион евро.