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«Барселона» не получит 2 млн евро бонусов за Витора Роке

сегодня, 00:03

Из суммы в 5 миллионов евро бонусов за трансфер нападающего Виктора Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» 2 миллиона должны были быть выплачены, если Роке займёт место в тройке лучших игроков Клубного чемпионата мира.

Однако после вылета «Палмейраса» от «Челси» (1:2) в 1/4 финала выполнение этого условия стало невозможным.

Еще 2 миллиона евро предусмотрены за попадание Роке в топ-3 голосования на «Золотой мяч» в ходе его контракта с «Палмейрасом».

Если Витор выиграет международный турнир с бразильским клубом, «Барселона» получит 1 миллион евро.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:28
И тут Барселону обвели вокруг пальца?))
catal
catal
сегодня в 00:39
Очень забавные бонусы включили в покупку якобы бесполезного игрока. Победы в КЧМ, который тогда еще вроде бы не планировался в этом формате? Претензии за золотой мяч? Почему же Флик решил его продать??
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:07
Куча невыполнимых требований...
Гость
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