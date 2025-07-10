Срочно нужно вернуть 923 миллиона рублей. У «Крыльев Советов» большие неприятности

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10 июля 2025, 18:27

Есть решение суда.

Не отдавали деньги почти десять лет

Арбитражный суд Москвы поддержал иск банка из орбиты корпорации «Ростех». «Крылья Советов» выжили, полагаясь на кредиты на сотни миллионов рублей. Долг вместе с процентами составляет 923 миллиона рублей. Это больше 10 миллионов при переводе в евро. Огромные деньги для середняка РПЛ . Вернуть долг обещали в 2016 году, но кредитор откладывал дедлайн. Самарцам выдавали лицензию на участие в РПЛ , а в клубе обещали вернуть всё до копейки. В результате стремительно росли проценты по телу кредита.

«Крыльями Советов» управляют самарские власти. Новый губернатор области Федорищев вспоминал большой долг в прошлом году, но не ждал суда. Думал, что договорятся о реструктуризации. В компании «Ростех» заявили, что представители клуба РПЛ предложили разбить выплаты на три года. Но за полгода не принесли документы, где прописаны санкции за невыполнения обязательств. Не было графика погашения. А правда в том, что у «Крыльев Советов» нет 923 миллионов рублей, и вряд ли деньги появятся.

Губернатор Федорищев заявил, что бюджет клуба на следующий сезон составит 2.2 миллиарда рублей. Это уже на 500 миллионов меньше, чем в прошлом сезоне. Поскольку каждая копейка расписана, то тяжело найти 300 миллионов для погашения хотя бы трети кредита. Это если «Ростех» согласится разбить выплаты на три платежа. Приятный для фанатов «Крыльев Советов» факт – в РПЛ были клубы, которые выживали с куда меньшим бюджетом. Плохая новость – даже у «Акрона» расходы уже выше 2 миллиардов рублей.

«Факелу» для выживания в РПЛ не хватило 1.4 млрд рублей в прошлом сезоне. А пример «Динамо» из Махачкалы, где сохранили прописку в элитной лиге, имея 1.3 миллиарда рублей, не подходит «Крыльям Советов». Значительная часть бюджета любого клуба РПЛ – зарплата футболистов, тренеров и руководства. Игроки не согласятся на существенное сокращение бонусов и не позволят перенести выплаты, если договорятся о поэтапном возвращении долга перед корпорацией «Ростех». У самарцев огромные неприятности.

«Крылья Советов» мало зарабатывали

Новый губернатор Федорищев грешит на своего предшественника. У молодого чиновника полный порядок с обличением других. Именно Федорищев заявил, что арбитры вымогали у «Крыльев Советов» 36 млн рублей за справедливое судейство. В РФС и РПЛ не представили результаты расследования после громких коррупционных обвинений губернатора Самарской области. Зато любители теории заговора скажут, что после тех слов активизировались старые кредиторы, а суд постановил выплатить 923 миллиона.

Клуб из Самары, хотя за него играли многие крутые исполнители, не зарабатывал много на расставании с талантливыми игроками. Часто «Крылья Советов» покидали за копейки или бесплатно. Древний трансфер хавбека Ильи Максимова в «Анжи» остается самой дорогой продажей клуба. За игрока заплатили всего 5 млн евро. Даже Соболев ушел в «Спартак» лишь за 4.5 млн евро, а спустя годы достался «Зениту» за десять миллионов. Сейчас форварда Сергеева забрали в «Динамо» за 3.8 млн евро, и теперь знаем причину продажи.

Иван помог клубу, за который дважды удачно выступал. Нападающий принес часть из 2.2 миллиардов рублей, необходимых для работы «Крыльев Советов». А Глушенкова, Гарре и Пиняева отпустили слишком дешево. У многих футболистов «Крыльев Советов» общий агент. У посредника нет связей в Европе, чтобы самарцы получили не 2.6 млн евро за молодого футболиста, а хотя бы в два раза больше. Дела вели неграмотно. Не отдали долги вовремя. Кредиты висели на шее клуба, а теперь ведут к финансовому удушению.

Компания «Ростех» не приняла в качестве долга права собственности на помещения в Самаре, ведь там находятся государственные структуры, которые нельзя выселить. К сожалению, порядок в известном клубе РПЛ не наводили много лет. Теперь новые руководители имеют дело с грехами предшественников. Ситуация всегда была нездоровой. Почти миллиардный долг выводили за скобки, выдавая клубу лицензию. Не только у «Торпедо» в РПЛ есть проблемы, хотя у москвичей всё серьезнее – клуб выгнали из Премьер-Лиги.

Судьбу команды определят первые туры

Опытный наставник Осинькин год назад проиграл три стартовых тура РПЛ с общим счетом 1:10. Не повезло с календарем, встречали серьезных соперников. Играли скверно. Тренера могли уволить, но футболисты заступились за наставника, немножко улучшили результаты и не вылетели. Осинькин выиграл лишь 3 из последних 13 матчей с «Крыльями Советов», с ним не продлили контракт. Летом пригласили Магомеда Адиева. Уроженец Грозного неудачно вернулся домой и не справился с «Ахматом».

Также Адиеву не повезло в «Химках», клуб развалился. С третьей попытки наставник хочет добиться успеха в РПЛ . «Крылья Советов» летом потеряли форварда Сергеева, но в этом случае получили компенсацию от «Динамо». Защитник Гапонов ушел в «Факел» свободным агентом. Вингер Ежов перешел в «Сочи» тоже бесплатно. В Самаре не убедили игроков подписать контракты, чтобы была компенсация в сложной для клуба ситуации. Но это не единственные потери «Крыльев Советов», есть ещё.

Голландский крайний защитник Бэйл, форвард Цыпченко, опорник Якуба и вратарь Ломаев вне заявки «Крыльев Советов». Пришлось резко сокращать расходы. Футболисты с приличными контрактами покинули клуб бесплатно. Также вернулся из аренды в «Сочи» форвард Писарский. За Владимира могли получить компенсацию, или самим пригодился бы в основе. Но нападающий присоединился к летнему безумию в российском футболе. Похоже, нападающий делал ставки на матчи «Сочи».

Писарский отстранен, не поможет «Крыльям Советов». Первый поединок у команды через неделю против «Акрона», региональное дерби. Дальше матчи против «Пари НН», «Ростова» и «Балтики». Хотя Адиев не встретит лидеров, тяжело угадать настрой футболистов после новостей о миллиардном долге «Крыльев Советов». Как вообще допустили, что клуб не отдавал такой огромный кредит много лет подряд? Другие скажут, что это катастрофа, а в российском футболе обычный четверг.