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Главный арбитр матча за Суперкубок России заработает 400 тысяч рублей

вчера, 13:14
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Стали известны гонорары арбитров встречи за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА.

По информации источника, главный судья Артём Чистяков в качестве вознаграждения получит от РФС 400 тысяч рублей. Его ассистентам Рустаму Мухтарову и Константину Шаламберидзе заплатят по 200 тысяч. Гонорар резервного судьи Ивана Абросимова – 100 тысяч, видеоарбитр (VAR) Евгений Буланов получит 200 тысяч, а его помощник (AVAR) Роман Галимов – 100 тысяч рублей.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится сегодня, 12 июля.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 18:32
Приветствую Уважаемого!

Согласен, необходимо достойная зарплата...

Я в раздумьях, ровно неделю назад договорились с другом качнуть мед из его уликов... При условии если он после "СУТОК" будет в состоянии заниматься этим делом. Встреча по факту, на звонок не отвечал, приезжаю к нему домой в 10 часов, его нет. к двенадцати он прибыл... Мне стало его жалко... Печатал эпикризы операций, дежурный травматолог, стаж 28 лет.. Дневные, вечерние процедуры (поломанные руки, ноги, (не требующие операций), укусы собак (зашить), мордобои требующие наложение швов и т.д. , это как бы "мелочи", а вот ночью с двух "дорожек" (аварии на автотрассах) привезли..., открытый перелом бедра, всё в пыли, крови, земле.... до семи утра собирал...
В зависимости от количества дежурств зарплата 50-65 тыс., на "лапу" не берет.
Молодые оперирующие хирурги ходят качаются, активно занимаются спортом - надо здоровье....
Кто то знает какая в операционной температура? (меньше 20 и дуют холодные сплиты..., шерстяных шарфиков на шеях нет...)
Сейчас ночью на юге до + 30 С и чтобы охладить операционную выставляют не 19-20 С)
А хирурги небольшого роста знаете на чем стоят у операционного стола? То то...
Есть и другие тонкости, экстренные операции не требуют отлагательства - по известной причине, и что у него в крови (ВИЧ, сифилис, гепатит С, туберкулез и т.д) неизвестно... Как Вы думаете хирурги, пусть и изредка могут уколоться осколком кости, иголкой...?
Вот и я задумался. многовато, наверное 400 тыс.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 18:10
Нет,я не арбитр,я просто человек,который с 80 года полюбил футбол.
Kosmos58
Kosmos58 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 17:52
Дак ты арбитр ... Ворон ворону глаз не выклюет ...
fhyxtp6m9rzp
fhyxtp6m9rzp
вчера в 17:39
Не плохо для одного матча,и налоговая помалкивает
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 17:07, ред.
Интересно ты рассуждаешь.А перелеты на самолетах даже возьмем,это не риск,а у них семьи.А то,что и они должны поддерживать себя в форме,бегать как футболисты.Когда человек получает достойно,ему не приходится идти на компромисс со своей совестью,чтобы обеспечить себе нормальное сосушествование.Намек понял?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 17:04
Поверь,не жирно.Жирно у нас получают,кто штаны протирает и создает мнение бурной деятельности.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 17:03
Арбитр должен получать достойно,тем более они не каждый тур судят.
Kosmos58
Kosmos58 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 16:24
А давай в 10 раз, они же заслуживают ...
q9y9eedrg57g
q9y9eedrg57g
вчера в 16:23
Мне для этого нужно получить 20 пенсий одновременно!!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:22
Не ЖЫРНО ли получать такую огромную сумму за 90+ минут?!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:50
Предлагаю в новом сезоне в два раза повысить арбитрам зарплату.
Red blu
Red blu
вчера в 15:33
Пожелаем судьям не косячить.
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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:24
А из каких соображений такое вознаграждение? Ничего у арбитров не лопнет?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:22
400 штук - это только официально. А сколько премия и доплата за суровые условия Труда нам не сообщили..., чтоб глаза из орбит не повылазили.
69pvy9gxfhc8
69pvy9gxfhc8
вчера в 15:00
Хочу быть резервным судьей.
Vilar
Vilar
вчера в 14:51
Хороший пример. Теперь надо перед каждой игрой сообщать, за какие деньги трое судей бегают, а ещё трое смотрят, как они бегают: правильно или неправильно.
9b74anuahvhh
9b74anuahvhh
вчера в 14:35
Неплохо наши арбитры получают, так бы еще и работали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:13
400 штук деревянных за 90 минут. А нет, горячусь, ещё возможно пенальти. Но всё равно почасовая оплата труда у них завидная...
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:04
Лям двести спустить на бригаду судей за один матч!!!! Они что, узнали что-то важное и им платят за молчание?!)) Или им прописали сценарий матча и они должны исполнить?! За что такие деньги????
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:15
Неплохая сумма за 90 мин)) а можно ещё и поставить потом их на свой же матч))
Гость
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