Главный арбитр матча за Суперкубок России заработает 400 тысяч рублей

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вчера, 13:14

Стали известны гонорары арбитров встречи за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА .

По информации источника, главный судья в качестве вознаграждения получит от РФС 400 тысяч рублей. Его ассистентам Рустаму Мухтарову и Константину Шаламберидзе заплатят по 200 тысяч. Гонорар резервного судьи Ивана Абросимова – 100 тысяч, видеоарбитр ( VAR ) Евгений Буланов получит 200 тысяч, а его помощник (AVAR) Роман Галимов – 100 тысяч рублей.