Главный арбитр матча за Суперкубок России заработает 400 тысяч рублей

Стали известны гонорары арбитров встречи за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА.
По информации источника, главный судья Артём Чистяков в качестве вознаграждения получит от РФС 400 тысяч рублей. Его ассистентам Рустаму Мухтарову и Константину Шаламберидзе заплатят по 200 тысяч. Гонорар резервного судьи Ивана Абросимова – 100 тысяч, видеоарбитр (VAR) Евгений Буланов получит 200 тысяч, а его помощник (AVAR) Роман Галимов – 100 тысяч рублей.
Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится сегодня, 12 июля.