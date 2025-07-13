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сегодня, 00:42

По информации источника, компания из Саудовской Аравии является основным претендентом на получение права на название стадиона «Тоттенхэма».

Сообщается, что переговоры ведутся, а лондонский клуб близок к завершению сделки. В настоящее время изучаются юридические аспекты, чтобы избежать конфликта с «Ньюкаслом», поскольку речь идёт о дочерней компании PIF (Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии). PIF владеет 85% акций «сорок». В переговоры вовлечены высокопоставленные правительственные чиновники.

Однако ещё ничего не гарантировано, а «шпоры» также имели контакты с американскими компаниями.

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» с момента открытия в апреле 2019 года ни разу не имел спонсорского наименования.