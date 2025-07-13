 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Тоттенхэм» близок к сделке по продаже прав на название стадиона

сегодня, 00:42

По информации источника, компания из Саудовской Аравии является основным претендентом на получение права на название стадиона «Тоттенхэма».

Сообщается, что переговоры ведутся, а лондонский клуб близок к завершению сделки. В настоящее время изучаются юридические аспекты, чтобы избежать конфликта с «Ньюкаслом», поскольку речь идёт о дочерней компании PIF (Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии). PIF владеет 85% акций «сорок». В переговоры вовлечены высокопоставленные правительственные чиновники.

Однако ещё ничего не гарантировано, а «шпоры» также имели контакты с американскими компаниями.

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» с момента открытия в апреле 2019 года ни разу не имел спонсорского наименования.

Подписывайся в ВК
Все новости
Главный арбитр матча за Суперкубок России заработает 400 тысяч рублей
Вчера, 13:14
Срочно нужно вернуть 923 миллиона рублей. У «Крыльев Советов» большие неприятности
10 июляRoman Novikov в блоге Футбол и деньгиКомментарии5
«Челси» заработал 110 млн евро за выступление на Клубном чемпионате мира
09 июля
«Барселона» не получит 2 млн евро бонусов за Витора Роке
06 июля
Защитник «Химок» Ориньо — о долгах клуба перед ним: «Я обратился в ФИФА»
05 июля
«Барселона» и «Челси» оштрафованы за нарушение финансового Fair Play
04 июля
 
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:36
Это что же получается, уже названием стадионов начали торговать?
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 05:11
В шапке написано близок, но дальше, Однако ещё ничего не гарантировано!
Шуня771
Шуня771
сегодня в 01:16
Тоттенхэм ХотКур Стэдиум
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 