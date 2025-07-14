Стал известен заработок «Челси» за победу на Клубном чемпионате мира

«Челси» одержал победу над ПСЖ (3:0) и стал победителем Клубного чемпионата мира.
Таким образом, лондонский клуб заработал за победу в турнире 129 млн долларов. «Синие» стали первыми победителями Клубного ЧМ в обновлённом формате.
«Челси» одержал победу над ПСЖ (3:0) и стал победителем Клубного чемпионата мира.
Таким образом, лондонский клуб заработал за победу в турнире 129 млн долларов. «Синие» стали первыми победителями Клубного ЧМ в обновлённом формате.
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