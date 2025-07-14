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Стал известен заработок «Челси» за победу на Клубном чемпионате мира

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sihafazatron
sihafazatron ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 12:18
Челси
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:08
Привет старина!

В ЦСКА тоже прикинули - "Легион молодых бразильцев"!
Шуня771
Шуня771 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:05
Кто?
112910415
112910415
вчера в 11:05
Какой приятный бонус!
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 10:55
Это не за победу в финале, это вся сумма заработанная на турнире,

Больше всех заработал Инфантино...
shlomo
shlomo
вчера в 10:34
Сумма для Челси так себе, но думаю призовые для игроков будут нормальные...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:29
Призовой фонд КЧМ огромный, а вот организован турнир неважно. Зато зрители увидели несколько шикарных матчей с участием лучших команд мира. Интересно, ФИФА собирается проводить подробный анализ турнира? От недостатков необходимо избавляться.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:10
Сумма почти, как победа в ЛЧ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:01
Уже пошли первые трофеи при Боули))) команда готова и к Лиге чемпионов
vt3eutv334h7
vt3eutv334h7
вчера в 09:53
За второе место писали, что будет 110 или 120 млн. За победу какая-то жалкая прибавка....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:44
По неписанным правилам деньги приходят к деньгам,
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:41
А сколько потратили? Просто любопытно
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 09:40
Думаю, что это солидная сумма даже для такого богатого клуба как Челси. Теперь они могут снова выйти на трансферный рынок хотя состав и так по всем позициям прекрасно укомплектован.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 09:39
Семаку и без этих призовых купят сколько нужно бразилов)
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:36
Мои искренние поздравления, молодцы ребятушки Челси !!!
Zola
Zola
вчера в 09:34
Приличные призовые!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:30
Семак прочитав, подумал: " Это ж сколько бразилов можно купить! "
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:10
На пару игроков приличного уровня вполне хватит...
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