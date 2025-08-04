Слишкович после поражения от «Балтики»: «Должны снимать трусы»

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Балтики» в третьем туре чемпионата РПЛ , отказавшись высказываться о работе судей:

Меня ничего не расстроило, мы дали бой, мы не заслужили проиграть. Остальные вещи не буду комментировать. Я не расстроен, но думаю, что нужно защищать футбол, играть в футбол. Не заслужили поражения, это не первый раз, и это нужно решать, потому что если не сделаем это, то должны снимать трусы и разрешить, чтобы по нам били.