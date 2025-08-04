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Слишкович после поражения от «Балтики»: «Должны снимать трусы»

вчера, 08:34
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал поражение от «Балтики» в третьем туре чемпионата РПЛ, отказавшись высказываться о работе судей:

Меня ничего не расстроило, мы дали бой, мы не заслужили проиграть. Остальные вещи не буду комментировать. Я не расстроен, но думаю, что нужно защищать футбол, играть в футбол. Не заслужили поражения, это не первый раз, и это нужно решать, потому что если не сделаем это, то должны снимать трусы и разрешить, чтобы по нам били.

Поражение от «Балтики» стало для «Оренбурга» первым в чемпионате после двух ничьих. В четвертом туре команда Слишковича примет «Краснодар». Игра состоится 10 августа.

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Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 10:19
интересный тренер...)))
112910415
112910415
вчера в 09:38
Нормальный тренер, не пропадут с ним!
Timmi-1980
Timmi-1980
вчера в 09:18
Положительно отношусь к Слишковичу.
d9q9gvzc9bu9
d9q9gvzc9bu9
вчера в 08:46
Оренбургу нужен нормальный тренер, в не -ич, который на Родине никому не нужен.
Гость
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