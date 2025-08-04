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Круговой: «Почувствовал мурашки, когда подъезжал к стадиону „Зенита“»

вчера, 08:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Данил Круговой по итогу матча третьего тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» заявил, что эта встреча была для него принципиальной.

Честно говоря, всегда рад возвращаться в Санкт-Петербург. Почувствовал мурашки, когда подъезжал к «Газпром Арене». Конечно, матч был принципиальным. Хотелось одержать победу, но не получилось, к сожалению.

Напомним, что ранее Круговой выступал за «сине-бело-голубых», но в июле 2024 года перешёл в состав «армейцев».

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» со счётом 1:1.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:34
Почему чувства Кругового при приезде на Газпром Арену» должны быть неприятны? Вполне нормальные и понятные человеческие чувства. А вот по поводу "горя", которое испытывают футболисты, забивая мяч в ворота своей бывшей команды, я с вами совершенно согласен. Представляю, как им тяжело скрывать рвущуюся наружу радость.
Датак
Датак
вчера в 10:20
так это мурашки зацепили мантуана...?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:35
Двухочковоые привозные мурашки
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:12
Сомневаюсь, что Круговой сентиментальный человек. Это все слова которые, кстати, могут быть неприятны ЦСКА.. Между прочим, не понимаю людей, которые не празднуют голы в ворота своих бывших команд. Забить гол это главная цель игры. Представляю себе картину - болельщики радуются голу, а тот, который его забил, стоит и тоскует..
tmq73hhz8hpg
tmq73hhz8hpg
вчера в 08:49
Сегодня Зенит, завтра цска, потом еще что-нибудь и повсюду мурашки.
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:42
Понять можно у самого дочка в Питере живет
Гость
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