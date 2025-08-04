Круговой: «Почувствовал мурашки, когда подъезжал к стадиону „Зенита“»

Защитник ЦСКА Данил Круговой по итогу матча третьего тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» заявил, что эта встреча была для него принципиальной.
Честно говоря, всегда рад возвращаться в Санкт-Петербург. Почувствовал мурашки, когда подъезжал к «Газпром Арене». Конечно, матч был принципиальным. Хотелось одержать победу, но не получилось, к сожалению.
Напомним, что ранее Круговой выступал за «сине-бело-голубых», но в июле 2024 года перешёл в состав «армейцев».
ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» со счётом 1:1.