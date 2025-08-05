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«Спартак» возобновил интерес к переходу Ломонако из «Индепендьенте»

вчера, 10:57

«Спартак» возобновил работу по возможному трансферу центрального защитника Кевина Ломонако из аргентинского «Индепендьенте».

Как сообщает источник, агенты уже связывались с футболистом и вели предварительные переговоры о переходе в московский клуб.

Ранее спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао отказался от трансфера Ломонако, однако сейчас было принято решение все-таки рассмотреть этот вариант.

В нынешнем году 23-летний защитник сыграл 30 матчей за «Индепендьенте», сделав одну голевую передачу. В июне Ломонако вызывали в национальную сборную Аргентины, однако он так и не вышел на поле в матчах отборочного турнира ЧМ-2026 против Чили и Колумбии.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 11:16, ред.
Буквально..., - антропометрически.)

Впервые о нём слышу, но факт его привлечения в состав альбиселесты, кое о чём говорит.
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:11
Антропометрические данные хорошие, но как ими распоряжается?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:03, ред.
Да уж, ещё скажите мне что он лучше Чернова которого параллельно собрались сплавить в Крылья. В Спартаке просто слепые дегенераты работают и ничего не смыслят в футболе. Какахигао смыслит конечно, но у него то цель бабла по быстрому поднять, а не Спартаку помочь, а в этом случае трансферы конечно ценнее чем их отсутствие
Гость
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