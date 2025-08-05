«Спартак» возобновил интерес к переходу Ломонако из «Индепендьенте»

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вчера, 10:57

«Спартак» возобновил работу по возможному трансферу центрального защитника из аргентинского «Индепендьенте».

Как сообщает источник, агенты уже связывались с футболистом и вели предварительные переговоры о переходе в московский клуб.

Ранее спортивный директор «Спартака» отказался от трансфера Ломонако, однако сейчас было принято решение все-таки рассмотреть этот вариант.