«Спартак» возобновил интерес к переходу Ломонако из «Индепендьенте»

«Спартак» возобновил работу по возможному трансферу центрального защитника Кевина Ломонако из аргентинского «Индепендьенте».
Как сообщает источник, агенты уже связывались с футболистом и вели предварительные переговоры о переходе в московский клуб.
Ранее спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао отказался от трансфера Ломонако, однако сейчас было принято решение все-таки рассмотреть этот вариант.
В нынешнем году 23-летний защитник сыграл 30 матчей за «Индепендьенте», сделав одну голевую передачу. В июне Ломонако вызывали в национальную сборную Аргентины, однако он так и не вышел на поле в матчах отборочного турнира ЧМ-2026 против Чили и Колумбии.
Впервые о нём слышу, но факт его привлечения в состав альбиселесты, кое о чём говорит.
Впервые о нём слышу, но факт его привлечения в состав альбиселесты, кое о чём говорит.