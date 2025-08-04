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Саудовский клуб был готов заплатить 30 млн евро за трансфер Батракова

вчера, 21:24

Агент Тимур Гурцкая сообщил, что саудовский «Неом» хотел подписать полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Неом» был готов заплатить за трансфер хавбека 30 млн евро, а самому игроку была предложена зарплата в 3 млн евро за сезон.

Однако Батраков не был заинтересован в переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ felix (раскрыть)
сегодня в 11:02
Я про другого Сафонова...)))
felix
felix ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:56
Сафонову можно верить, он, все-таки, ЛЧ выиграл...
Андрюха 43
Андрюха 43
сегодня в 06:03
Зато Гурцкая аккуратно рекламу сделал парню. Мол, смотрите какой футболист у нас прекрасный, от бешеных бабок отказался, хочет в футбол , а деньги это не главное.
Sergo81
Sergo81
вчера в 22:04
Предположим это правда. Зачем покупать за 30, если у него выкуп 20 ? Глупо, правда ? Эти 10 млн разницы можно раскинуть на зп. И тогда ещё можно было бы подумать о деньгах батракову. А три млн зп он и в рпл получит/ет. Короче глупость, а не новость.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:04
Рано Лехе в верблюжью Лигу. Нам ещё нужен))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:58
Я скажу словами героя фильма "Неуловимые мстители"... Брехня... Но , чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят.. Это сказал очень плохой человек, его слова подходят к вымышленной истории про Батракова.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:49, ред.
Я верю с интернета

Василий Куролесов

Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:46
Очередная байка армянского радио...
lotsman
lotsman
вчера в 21:42
Мудрит агент. Пиаром занимается, рекламой.)
Capral
Capral
вчера в 21:36
А вот в это я не верю. Даже, если Батрак, сам и не был заинтересован в уходе, то за такие бабки, клуб продал бы его как раба, потому что на эти средства- можно купить пятерых таких Батраков!!! И где факты предложения, а не просто пустой трёп?! Набивает цену? Наверняка. Это, как Сафонов утверждал, что по Тюкавину телефон разрывался из Европы от топов!!!
Гость
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