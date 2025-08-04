Саудовский клуб был готов заплатить 30 млн евро за трансфер Батракова

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вчера, 21:24

Агент сообщил, что саудовский «Неом» хотел подписать полузащитника «Локомотива» .

«Неом» был готов заплатить за трансфер хавбека 30 млн евро, а самому игроку была предложена зарплата в 3 млн евро за сезон.

Однако Батраков не был заинтересован в переходе в чемпионат Саудовской Аравии.