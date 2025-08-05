Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Брейдо подтвердил информацию о намерении Виллиана покинуть ЦСКА

сегодня, 00:54

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале подтвердил информацию о желании защитника Виллиана покинуть клуб.

Как известно, Виллиан уведомил клуб о решении воспользоваться опцией в контракте и принять поступившее ему выгодное предложение. Клуб благодарен Роше за годы, проведеные в нашем клубе, за борьбу и самоотдачу, за трофеи, завоеванные с ЦСКА. Однако применительно к активации опции важно отметить, что это должен быть единый транш, который поступает на счет клуба и активирует опцию. В текущих обстоятельствах ЦСКА, безусловно, отталкивается от поступления денежных средств на рассчетный счет клуба, а не просто письменного уведомления. Только в этом случае сделка официально состоится.

Подписывайся в ВК
Все новости
Газизов: «Пальцев может покинуть махачкалинское „Динамо“ этим летом»
Вчера, 22:24
Слухи«Бенфика» проявляла интерес к подписанию Батракова
Вчера, 22:11
Саудовский клуб был готов заплатить 30 млн евро за трансфер Батракова
Вчера, 21:24
СлухиНападающий «Аль-Хиляля» Митрович может перейти в «Зенит»
Вчера, 20:19
Виктор Са – об уходе из «Краснодара»: «Всё может быть»
Вчера, 16:34
Слухи«Спортинг» никак не может заплатить «Спартаку» за Мангаша
Вчера, 10:54
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 10:36, ред.
Так и без Роши в Питере так сыграли с Лукиным и Абдулкадыровым........что лазурные еле одно очко спасли....и то с пенальти.))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:33, ред.
Логично.....не будет денег сразу одним траншем......не получат Рошу.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:17
Это будет серьёзная брешь в обороне ЦСКА. Абдулкадырыв сможет её задраить?
cska1948
cska1948
сегодня в 09:01, ред.
-Утром деньги - вечером Роша! Вечером деньги - утром Роша!;
- А можно утром Роша, а деньги вечером?;
- Можно, но деньги вперёд!;
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:54
Отпустите его и ладно. Видимо парень денег хотел поднять....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:16
Да и скатертью дорога !)
shlomo
shlomo
сегодня в 07:12
Интересно и куда он собирается податься... или ему уже все равно какой клуб и какой чемп.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:04
С гинером насчёт денег не забалуешь. Тот ещё жучара. Без денег никто не уйдёт...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:07
С южном американцами всегда так... не знаешь, что завтра выкинут...
369uunv46nbm
369uunv46nbm
сегодня в 04:25
Ловить в цска больше нечего.
fruk6r4wbud6
fruk6r4wbud6
сегодня в 03:36
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     