Брейдо подтвердил информацию о намерении Виллиана покинуть ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале подтвердил информацию о желании защитника Виллиана покинуть клуб.
Как известно, Виллиан уведомил клуб о решении воспользоваться опцией в контракте и принять поступившее ему выгодное предложение. Клуб благодарен Роше за годы, проведеные в нашем клубе, за борьбу и самоотдачу, за трофеи, завоеванные с ЦСКА. Однако применительно к активации опции важно отметить, что это должен быть единый транш, который поступает на счет клуба и активирует опцию. В текущих обстоятельствах ЦСКА, безусловно, отталкивается от поступления денежных средств на рассчетный счет клуба, а не просто письменного уведомления. Только в этом случае сделка официально состоится.
- А можно утром Роша, а деньги вечером?;
- Можно, но деньги вперёд!;
- А можно утром Роша, а деньги вечером?;
- Можно, но деньги вперёд!;