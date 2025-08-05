Брейдо подтвердил информацию о намерении Виллиана покинуть ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА в своём телеграм-канале подтвердил информацию о желании защитника покинуть клуб.

Как известно, Виллиан уведомил клуб о решении воспользоваться опцией в контракте и принять поступившее ему выгодное предложение. Клуб благодарен Роше за годы, проведеные в нашем клубе, за борьбу и самоотдачу, за трофеи, завоеванные с ЦСКА . Однако применительно к активации опции важно отметить, что это должен быть единый транш, который поступает на счет клуба и активирует опцию. В текущих обстоятельствах ЦСКА , безусловно, отталкивается от поступления денежных средств на рассчетный счет клуба, а не просто письменного уведомления. Только в этом случае сделка официально состоится.