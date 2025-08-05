Дортмундская «Боруссия» продолжает переговоры с Санчо

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо интересен дортмундской «Боруссии».
Сообщается, что немецкий клуб, об интересе которого к 25-летнему игроку стало известно ещё в начале прошлой недели, собирается взять Санчо в аренду. МЮ предпочёл бы вариант с полноценной продажей футболиста, но если до конца трансферного окна не получит достойного предложения от других клубов, то может согласиться на условия «Боруссии».
Сезон-2024/25 Санчо провёл на правах аренды в «Челси». В 41 матче во всех турнирах на его счету 5 голов и 10 результативных передач.