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Дортмундская «Боруссия» продолжает переговоры с Санчо

вчера, 16:16

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо интересен дортмундской «Боруссии».

Сообщается, что немецкий клуб, об интересе которого к 25-летнему игроку стало известно ещё в начале прошлой недели, собирается взять Санчо в аренду. МЮ предпочёл бы вариант с полноценной продажей футболиста, но если до конца трансферного окна не получит достойного предложения от других клубов, то может согласиться на условия «Боруссии».

Сезон-2024/25 Санчо провёл на правах аренды в «Челси». В 41 матче во всех турнирах на его счету 5 голов и 10 результативных передач.

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