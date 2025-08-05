Дортмундская «Боруссия» продолжает переговоры с Санчо

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вчера, 16:16

Нападающий «Манчестер Юнайтед» интересен дортмундской «Боруссии».

Сообщается, что немецкий клуб, об интересе которого к 25-летнему игроку стало известно ещё в начале прошлой недели, собирается взять Санчо в аренду. МЮ предпочёл бы вариант с полноценной продажей футболиста, но если до конца трансферного окна не получит достойного предложения от других клубов, то может согласиться на условия «Боруссии».

Сезон-2024/25 Санчо провёл на правах аренды в «Челси». В 41 матче во всех турнирах на его счету 5 голов и 10 результативных передач.