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Полузащитник «Барселоны» Касадо может перейти в «Байер»

вчера, 14:09

Леверкузенский «Байер» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Марку Касадо.

Как сообщает источник, немецкий клуб готов заплатить за трансфер 21-летнего футболиста 30 млн евро. На данный момент испанец сосредоточен на предсезонной подготовке в составе «сине-гранатовых» и не думает об уходе, хотя его будущее остаётся неопределённым.

В прошедшем сезоне он сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Ранее стало известно о том, что Касадо хочет приобрести мадридский «Атлетико».

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Все комментарии
Bombon
Bombon
вчера в 17:15
Его вообще продавать глупо. Никто не знает каким вернется Берналь после крестов с мениском. Я понимаю, что Флик не собирается менять тактику, но хоть один номинальный опорник нужен. И что делать если сломается Де Йонг. Кто играть-то будет? Гави совсем нулевой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:14
только не это!
если Барса хочет продать Касадо, то лучше в МЮ, в АПЛ ))
только не команду Тен Хага.
потом, у немцев вряд ли больше денег, чем англичане.
Гость
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