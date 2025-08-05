Полузащитник «Барселоны» Касадо может перейти в «Байер»

Леверкузенский «Байер» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Марку Касадо.
Как сообщает источник, немецкий клуб готов заплатить за трансфер 21-летнего футболиста 30 млн евро. На данный момент испанец сосредоточен на предсезонной подготовке в составе «сине-гранатовых» и не думает об уходе, хотя его будущее остаётся неопределённым.
В прошедшем сезоне он сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
Ранее стало известно о том, что Касадо хочет приобрести мадридский «Атлетико».
если Барса хочет продать Касадо, то лучше в МЮ, в АПЛ ))
только не команду Тен Хага.
потом, у немцев вряд ли больше денег, чем англичане.
если Барса хочет продать Касадо, то лучше в МЮ, в АПЛ ))
только не команду Тен Хага.
потом, у немцев вряд ли больше денег, чем англичане.