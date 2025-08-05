Полузащитник «Барселоны» Касадо может перейти в «Байер»

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вчера, 14:09

Леверкузенский «Байер» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» .

Как сообщает источник, немецкий клуб готов заплатить за трансфер 21-летнего футболиста 30 млн евро. На данный момент испанец сосредоточен на предсезонной подготовке в составе «сине-гранатовых» и не думает об уходе, хотя его будущее остаётся неопределённым.

В прошедшем сезоне он сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Ранее стало известно о том, что Касадо хочет приобрести мадридский «Атлетико».