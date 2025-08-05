Голкипер «Пари Сен-Жермен» может перейти в «Сельту»

«Сельте» интересен голкипер «Пари Сен-Жермен» Арнау Тенас.
По информации источника, команда из Виго намерена в скором времени сделать официальное предложение парижанам по поводу трансфера 24-летнего футболиста. Сообщается, что представители игрока работают над тем, чтобы сменить клубную прописку в это межсезонье, поскольку Тенас не попадает в состав ПСЖ.
В минувшем сезоне он сыграл 2 матча во всех турнирах и пропустил 3 мяча.
Ранее появились слухи о том, что «Сельта» может приобрести вратаря «Барселоны» Игнасио Пенью.
Жду официального перехода Шевалье. Очень неплохой, молодой вратарь, по ходу француз, по ходу на вырост в сборную. Удачи ему.
Жду официального перехода Шевалье. Очень неплохой, молодой вратарь, по ходу француз, по ходу на вырост в сборную. Удачи ему.