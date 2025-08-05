Голкипер «Пари Сен-Жермен» может перейти в «Сельту»

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вчера, 12:35

«Сельте» интересен голкипер «Пари Сен-Жермен» .

По информации источника, команда из Виго намерена в скором времени сделать официальное предложение парижанам по поводу трансфера 24-летнего футболиста. Сообщается, что представители игрока работают над тем, чтобы сменить клубную прописку в это межсезонье, поскольку Тенас не попадает в состав ПСЖ .

В минувшем сезоне он сыграл 2 матча во всех турнирах и пропустил 3 мяча.

Ранее появились слухи о том, что «Сельта» может приобрести вратаря «Барселоны» Игнасио Пенью.