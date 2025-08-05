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Голкипер «Пари Сен-Жермен» может перейти в «Сельту»

вчера, 12:35

«Сельте» интересен голкипер «Пари Сен-Жермен» Арнау Тенас.

По информации источника, команда из Виго намерена в скором времени сделать официальное предложение парижанам по поводу трансфера 24-летнего футболиста. Сообщается, что представители игрока работают над тем, чтобы сменить клубную прописку в это межсезонье, поскольку Тенас не попадает в состав ПСЖ.

В минувшем сезоне он сыграл 2 матча во всех турнирах и пропустил 3 мяча.

Ранее появились слухи о том, что «Сельта» может приобрести вратаря «Барселоны» Игнасио Пенью.

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Все комментарии
AKH
AKH
вчера в 14:02
Если продадут и Сафонова и Тенаса, да еще Доннарумма уйдет, то Париж останется без вратаря :) Странные дела творятся в ПСЖ с вратарями в это ТО..

Жду официального перехода Шевалье. Очень неплохой, молодой вратарь, по ходу француз, по ходу на вырост в сборную. Удачи ему.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:06
Кто то выбирает сидеть на лавке, но при этом получать денег больше. Кто то хочет играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:41
Лучше играть, чем на лавке прозябать...
Гость
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