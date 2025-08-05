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Дортмундская «Боруссия» намерена приобрести форварда «Вулверхэмптона»

вчера, 13:11

«Боруссия» собирается усилить состав с помощью покупки нападающего «Вулверхэмптона» Фабиу Силвы.

По информации источника, дортмундцы предлагают 23-летнему футболисту контракт на 5 лет. Между клубами и представителями игрока сейчас ведутся активные переговоры.

Минувший сезон Силва провёл в аренде у испанской команды «Лас-Пальмас», забил 10 мячей и сделал 3 голевые передачи за 24 сыгранных матча в Ла Лиге.

Ранее стало известно, что «Боруссия» проявляет интерес к 17-летнему полузащитнику «Барселоны» Гилю Фернандесу.

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