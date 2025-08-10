Агент Алексея Миранчука высказался об его игре за «Атланту Юнайтед»

1754814418

вчера, 11:26

Агент , представляющий интересы полузащитника «Атланты Юнайтед» , рассказал о том, как у игрока идут дела в команде.

Что касается руководства клуба, то оно довольно Алексеем, рассчитывает на него. Понятно, что результаты команды оставляют желать лучшего. Но мы все понимаем, что футбол — коллективная игра, очень многое зависит от партнёров. Миранчуком довольны, он чувствует себя очень комфортно в команде, чувствует доверие.

В предыдущем матче «Атланты Юнайтед» против «Монреаля» (1:1) Алексей Миранчук отличился забитым мячом. В 2025 году он на данный момент сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.