Агент Алексея Миранчука высказался об его игре за «Атланту Юнайтед»

вчера, 11:26

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, рассказал о том, как у игрока идут дела в команде.

Что касается руководства клуба, то оно довольно Алексеем, рассчитывает на него. Понятно, что результаты команды оставляют желать лучшего. Но мы все понимаем, что футбол — коллективная игра, очень многое зависит от партнёров. Миранчуком довольны, он чувствует себя очень комфортно в команде, чувствует доверие.

В предыдущем матче «Атланты Юнайтед» против «Монреаля» (1:1) Алексей Миранчук отличился забитым мячом. В 2025 году он на данный момент сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Вещий
Вещий
вчера в 11:57
Пока все складывается в пользу Алексея, далее будем посмотреть...
Гость
