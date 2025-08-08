Бывший форвард «Тоттенхэма» Павлюченко рассказал о жизни в Англии

1754629194

вчера, 07:59

Бывший нападающий сборной России высказался о том времени, когда он выступал в лондонском «Тоттенхэме».

Мне было тяжело, наверное, первые года два, потому что язык не знал, это была большая проблема. У меня был переводчик первые шесть месяцев, потом мне его запретили. Я начал брать учителя-англичанина, после тренировок он приезжал ко мне домой, мы с ним разговаривали, читали и писали. И вот где-то после двух лет я уже потихоньку начал общаться, всё понимать. Да, первое время было тяжело, хотелось вернуться обратно. Но молодым футболистам я сейчас всегда говорю, что надо попробовать уехать. Без разницы, в какую лигу. Англия, Испания, Греция, Турция... Лучше попробовать.

Напомним, что Павлюченко играл за «Тоттенхэм» с 2008-го по 2012 год.