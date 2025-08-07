Захарян возобновил полноценные тренировки с «Реалом Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян возобновил полноценные тренировки во время подготовки «Реала Сосьедад» к старту чемпионата Испании.
Источник отмечает, что россиянин работает в «почти нормальном» режиме. Ранее Захарян пропустил поездку своей команды в Японию из-за вируса, а затем у него были проблемы с мышцами.
Арсен должен быть полностью готов к началу нового испанского сезона. В первом туре чемпионата «Реал Сосьедад» 16 августа сыграет на выезде с «Валенсией».
Агент Захаряна сделал очередное сообщение об очередном витке яркой футбольной карьеры своего клиента. На прошлой неделе у знаменитого игрока ничего не болело и он приступил к тренировкам, сегодня он уже работал в общей группе. Источник добавил: - "Работал в почти нормальном режиме". Да, тяжело работать в солидном европейском клубе... Как его?.... Реал Сосьедад.. Арсен заматерел, он совсем не обращал внимания на суровый испанский климат - ходил только в шортах. Вдруг что-то кольнуло его прямо в сердце и он сказал: - "Я приобрёл здесь огромный опыт, пришло время поделиться им на Родине. Агент, подбери мне клуб в России - мы возвращаемся"!!!
Агент Захаряна сделал очередное сообщение об очередном витке яркой футбольной карьеры своего клиента. На прошлой неделе у знаменитого игрока ничего не болело и он приступил к тренировкам, сегодня он уже работал в общей группе. Источник добавил: - "Работал в почти нормальном режиме". Да, тяжело работать в солидном европейском клубе... Как его?.... Реал Сосьедад.. Арсен заматерел, он совсем не обращал внимания на суровый испанский климат - ходил только в шортах. Вдруг что-то кольнуло его прямо в сердце и он сказал: - "Я приобрёл здесь огромный опыт, пришло время поделиться им на Родине. Агент, подбери мне клуб в России - мы возвращаемся"!!!