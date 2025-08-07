Soccer.ru
Захарян возобновил полноценные тренировки с «Реалом Сосьедад»

вчера, 21:55

Российский полузащитник Арсен Захарян возобновил полноценные тренировки во время подготовки «Реала Сосьедад» к старту чемпионата Испании.

Источник отмечает, что россиянин работает в «почти нормальном» режиме. Ранее Захарян пропустил поездку своей команды в Японию из-за вируса, а затем у него были проблемы с мышцами.

Арсен должен быть полностью готов к началу нового испанского сезона. В первом туре чемпионата «Реал Сосьедад» 16 августа сыграет на выезде с «Валенсией».

vrdhnbfh72ts
vrdhnbfh72ts
сегодня в 03:52
Ждём новых сообщений про Арсена
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 03:19
Легенда лазарета возвращается на одну тренировку..
2m2ap4rjqkr9
2m2ap4rjqkr9
вчера в 23:06
Как возобновил, так и прекратит.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:56
Армянское радио уже устало комментировать...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:51
Шли годы...
Агент Захаряна сделал очередное сообщение об очередном витке яркой футбольной карьеры своего клиента. На прошлой неделе у знаменитого игрока ничего не болело и он приступил к тренировкам, сегодня он уже работал в общей группе. Источник добавил: - "Работал в почти нормальном режиме". Да, тяжело работать в солидном европейском клубе... Как его?.... Реал Сосьедад.. Арсен заматерел, он совсем не обращал внимания на суровый испанский климат - ходил только в шортах. Вдруг что-то кольнуло его прямо в сердце и он сказал: - "Я приобрёл здесь огромный опыт, пришло время поделиться им на Родине. Агент, подбери мне клуб в России - мы возвращаемся"!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:48, ред.
Возобновил тренировки ? Опять опасность!! Теперь партнёрам надо поаккуратней тренироваться, - ведь Арсен должен..., просто должен дотянуть до начала сезона...!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:32, ред.
Если проблема с мышцами, то это означает, что у него ещё и мышцы есть? До начала чемпионата ещё что либо получит
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 22:13
Завтра опять тренировка🤦
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:06
"Арсен должен быть полностью готов к началу нового испанского сезона." - Или "почти полностью готов"...)
Брулин
Брулин
вчера в 22:00
Почти попал по мячу - уже почти профессиональный футболист.
