Захарян возобновил полноценные тренировки с «Реалом Сосьедад»

1754592921

вчера, 21:55

Российский полузащитник возобновил полноценные тренировки во время подготовки «Реала Сосьедад» к старту чемпионата Испании.

Источник отмечает, что россиянин работает в «почти нормальном» режиме. Ранее Захарян пропустил поездку своей команды в Японию из-за вируса, а затем у него были проблемы с мышцами.

Арсен должен быть полностью готов к началу нового испанского сезона. В первом туре чемпионата «Реал Сосьедад» 16 августа сыграет на выезде с «Валенсией».