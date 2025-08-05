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Президент «Сьона» подтвердил, что Миранчук может перейти в «Динамо»

вчера, 09:19

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал о возможном трансфере полузащитника Антона Миранчука в «Динамо».

В настоящий момент начинается обсуждение с московским «Динамо» по переходу Миранчука. Я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба. Что касается деталей и условий, то мне ещё предстоит их обсудить с представителями «бело-голубых».

Ранее Константин заявлял, что если какая-то команда активирует пункт выкупа 29-летнего футболиста, то «Сьон» не сможет его удержать.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 22:11
Ну миранчук не шлак ,конечно, в самый раз для рпл. Но не для Европы
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 20:28
Ещё не вечер...
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:48
Скажите спасибо ,что еще Захаряна не берут !!!!!
Ев17
Ев17
вчера в 19:18
Динамо становится пристанищем сбитых лётчиков ?
Храневец
Храневец
вчера в 18:30
Не было забот у бабы купили баба порося !
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:00
Ему уже 29 лет, какая европейская карьера, да еще при отсутствии должного таланта? Странно, зачем он Динамо, и чья это затея...
Брулин
Брулин
вчера в 17:46
Валера собирает в Динамо весь шлак, который нравится ему
Sergo81
Sergo81 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:47
Миранчук потянулся за братом в Европу, у них соперничество, а чалов от безысходности. Совсем без мотивации тяжело играть, а в Европе хотел взбодрить себя, может пойдёт, подумал. Но чудес не бывает, в рпл не заблистал, а там тем более.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:10, ред.
Странно всё это....
Паузы в карьерах условных Миранчуков-Чаловых взяты преднамеренно...или действительно не было рядом адекватных людей реально представлявших уровни игроков....
Они реально хотели затрамплинится или просто одохнуть от РПЛ???

Просто карьера столь коротка и быстротечна....и для чего эти опыты....с отъездом от достаточно неплохих РПЛьных зарплат...непонятно.
lotsman
lotsman
вчера в 11:42
Не понял. А как же трамплин, для прыжка в топ клубы?! Трамплин не тот оказался или голова закружилась и побоялся прыгать?
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 11:05
Он не сбитый, он еще даже не взлетевший, но уже потерявший высоту...
Sergo81
Sergo81 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 10:53
Да уровень миранчука как раз для рпл. Для Динамо перетоптаться сейчас самое то. Вон всех разобрали и великого зе и Сергеева с Комличенко. Так что всё норм)
Sergo81
Sergo81
вчера в 10:48
Ну то, что он должен был появиться в рпл, вполне предсказуемо. А интерес Турции приплели до кучи). Сьон деньги считать умеет, а баланс не сложный, взяли бесплатно, пару млн заплатили зп, остался год контракта. Продлевать его не будут, значит надо отбить потраченную зп и чутка заработать.
112910415
112910415
вчера в 10:37
Сбитый лётчик вроде хотел в европейские топы?!
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 10:33
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 10:19
    Приветствую, Дружище!!!
    Да, видимо, так и есть. И я уверен, что Карраскаля, тоже гафло сплавил... Вот это и есть- банкирская сущность- купить дешевле- продать дороже. Поэтому и называю их ростовщиками. Мало того, что никто из них в футболе не разбирается, так еще и правила свои идиотские навязывают...
    Вот так, сталкиваешься со всем этим г....м, и каждый раз вспоминаешь Гинера, как человек умеет работать, и как повезло ЦСКА!!!!!!!
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 10:18
    А я не верю, что здравые люди, которых в Динамо много, могут это допустить. Хотя, от Карпина можно ожидать многое. Ведь превратил сборную России в проходной двор? А эта инициатива с назначением отдельного капитана на каждый матч.. Одним словом, я не удивлюсь,, если Миранчук появится Динамо .
    Ironigor
    Ironigor ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 10:13
    Привет дружище. Наврядли Карпину он нужен , если разве только что для полированная скамейки запасных. Но и то очень дорогое удовольствие ☝️😜
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 10:01
    Видно появилось неодолимое желание избавиться от возрастного балласта,, который даже в слабой команде не заиграл.
    pn8nxjhaem8h
    pn8nxjhaem8h
    вчера в 09:56
    Валера в нем будет разочарован.
    Capral
    Capral
    вчера в 09:37
    Что они творят?! Ну зачем, этот, в его 29 лет?! Возрастного Сергеева взяли, теперь этот на подходе. Что за глупость. Меня другое интересует: все эти трансферы, не считая Осипенко и Зайнутдинова- это желание Карпина или прихоть руководства?
    Вещий
    Вещий
    вчера в 09:25
    А что это он выбрал Динамо.... ладно пока все это только теория...
    Гость
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