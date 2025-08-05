Президент «Сьона» подтвердил, что Миранчук может перейти в «Динамо»

Президент швейцарского «Сьона» рассказал о возможном трансфере полузащитника в «Динамо».

В настоящий момент начинается обсуждение с московским «Динамо» по переходу Миранчука. Я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба. Что касается деталей и условий, то мне ещё предстоит их обсудить с представителями «бело-голубых».