Президент «Сьона» подтвердил, что Миранчук может перейти в «Динамо»

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал о возможном трансфере полузащитника Антона Миранчука в «Динамо».
В настоящий момент начинается обсуждение с московским «Динамо» по переходу Миранчука. Я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба. Что касается деталей и условий, то мне ещё предстоит их обсудить с представителями «бело-голубых».
Ранее Константин заявлял, что если какая-то команда активирует пункт выкупа 29-летнего футболиста, то «Сьон» не сможет его удержать.