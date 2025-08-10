Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомТурция. Первая лига 2025/2026

Юран оценил дебют российских игроков в составе «Серик Беледиеспор»

вчера, 13:01
ИстанбулспорЛоготип футбольный клуб Истанбулспор (Стамбул)0 : 0Логотип футбольный клуб Серик БеледиеспорСерик БеледиеспорМатч завершен

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал о том, как в составе его команды дебютировали российские игроки Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий и Илья Берковский.

Гоцук вышел с капитанской повязкой и отыграл весь матч в центре обороны с Тихим. Берковский тоже хорошо смотрелся. Претензий ни к кому нет, все здорово сыграли. После матча обсуждали с ребятами игру и сошлись во мнении, что «Истанбулспор» по уровню соответствует середнякам РПЛ, примерно девятому-десятому месту. Но у нас все ребята, не только иностранцы, но и местные футболисты, отлично сработали.

«Серик Беледиеспор» сыграл на выезде вничью с «Истанбулспором» (0:0) в рамках 1-го тура Первой лиги Турции.

Напомним, что Юран возглавил клуб в начале июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Агент Алексея Миранчука высказался об его игре за «Атланту Юнайтед»
Вчера, 11:26
Агент Захаряна заявил, что игрока хотел взять в аренду французский клуб
08 августа
Бывший форвард «Тоттенхэма» Павлюченко рассказал о жизни в Англии
08 августа
Захарян возобновил полноценные тренировки с «Реалом Сосьедад»
07 августа
Захарян опять тренируется индивидуально из-за дискомфорта
05 августа
Агент Антона Миранчука подтвердил факт переговоров с «Динамо»
05 августа
Все комментарии
fdhju6knt66u
fdhju6knt66u
вчера в 16:13
То есть сильнее Спартака?
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:27
Не 79амился бы в турецком пердиве...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:51
Сергей уже в сравнения пошел и аналитику.
Удачи, ждем в родном клубе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 