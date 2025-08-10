Юран оценил дебют российских игроков в составе «Серик Беледиеспор»

1754820114

вчера, 13:01

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» рассказал о том, как в составе его команды дебютировали российские игроки , и .

Гоцук вышел с капитанской повязкой и отыграл весь матч в центре обороны с Тихим. Берковский тоже хорошо смотрелся. Претензий ни к кому нет, все здорово сыграли. После матча обсуждали с ребятами игру и сошлись во мнении, что «Истанбулспор» по уровню соответствует середнякам РПЛ , примерно девятому-десятому месту. Но у нас все ребята, не только иностранцы, но и местные футболисты, отлично сработали.

«Серик Беледиеспор» сыграл на выезде вничью с «Истанбулспором» (0:0) в рамках 1-го тура Первой лиги Турции.

Напомним, что Юран возглавил клуб в начале июля.