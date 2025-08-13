Агент Доннаруммы: «Мы с юристами будем разбираться в позиции ПСЖ»

Энцо Райола, агент голкипера «Пари Сен-Жермен» , заявил о намерении предпринять юридические действия против французского клуба.

Я понимаю необходимость в подписании нового вратаря, но расстаться с Джанлуиджи после всех его заслуг перед клубом — это крайне неуважительно, и я буду обсуждать это с юристами. Несмотря на то, что решение принято тренером, он также связан с клубом. Мы с юристами намерены разобраться в позиции ПСЖ .