Агент Доннаруммы: «Мы с юристами будем разбираться в позиции ПСЖ»

сегодня, 08:38

Энцо Райола, агент голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы, заявил о намерении предпринять юридические действия против французского клуба.

Я понимаю необходимость в подписании нового вратаря, но расстаться с Джанлуиджи после всех его заслуг перед клубом — это крайне неуважительно, и я буду обсуждать это с юристами. Несмотря на то, что решение принято тренером, он также связан с клубом. Мы с юристами намерены разобраться в позиции ПСЖ.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:33
у клубов тоже есть свои юристы.
как и в случае с Миланом, они разбирали проблемы в переговорах.
))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:45
Похоже, есть что-то, о чём мы не знаем. Какие-то подводные камни, или Агент что-то мутит...
6xf3565qxrtu
6xf3565qxrtu
сегодня в 09:18
А чего тут разбираться? Нужно просто забирать всё положенное по контракту.
