«Индепендьенте» выставил «Спартаку» ценник в 15 млн евро за защитника

сегодня, 11:34

Защитник «Индепендьенте» Кевин Ломонако может перейти в «Спартак».

По информации источника, в результате переговоров между клубами аргентинцы готовы отпустить 23-летнего игрока за 15,5 млн евро с учётом всех бонусов и налогов. При этом сообщается, что им также интересуются другие европейские команды, поэтому сделку будет довольно сложно совершить.

В 2025 году Ломонако сыграл 32 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:46
Отказались подписывать за 10-12 миллионов евро, когда защ был готов ехать в Россию, зато когда все другие переговоры провалились, решили вернуться и подписать за 15 миллионов. Превосходная стратегия. Нет.
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 12:37
Он оценивается в 12 млн, ценник в 15 вполне оправдан. И как заметили ниже данные хорошие, плюс возраст.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:34, ред.
Спартак не будет я думаю на защитника тратить такую сумму.
Сп62
Сп62
сегодня в 11:55
Они, как видят Россию ( читай Газпром, Лукойл), сразу цены поднимают.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 11:52
Надо брать из-за трех параметров:

1. Молод - 23 года.
2. Мощный - 80 кг, 192 см.
3. Не лавочник и здоров.

Остальное только покажет эксплуатация агрегата)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:52
Защитников в Спартаке всегда не хватало.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:49
Многовато требуют. Спартаку надо подумать, стоит ли брать за такую цену.
4q49cfr25dzp
4q49cfr25dzp
сегодня в 11:44
Жедсону будет хороший помощник.
