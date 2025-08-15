«Индепендьенте» выставил «Спартаку» ценник в 15 млн евро за защитника

1755246886

сегодня, 11:34

Защитник «Индепендьенте» может перейти в «Спартак».

По информации источника, в результате переговоров между клубами аргентинцы готовы отпустить 23-летнего игрока за 15,5 млн евро с учётом всех бонусов и налогов. При этом сообщается, что им также интересуются другие европейские команды, поэтому сделку будет довольно сложно совершить.

В 2025 году Ломонако сыграл 32 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.