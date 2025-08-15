Агент Солари высказался о возможном уходе футболиста из «Спартака»

1755243331

сегодня, 10:35

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Спартака» , ответил на вопрос о трансфере игрока в другой клуб.

Адаптировался ли Солари в РПЛ и команде? Это лучше всего спросить у самого Пабло. Возможен ли его уход в это трансферное окно, продажа или аренда? Нет, из «Спартака» с нами о таком никто не говорил.

Напомним, что Солари присоединился к «Спартаку» в феврале 2025 года. На данный момент за «красно-белых» он отыграл 21 матч во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.