 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент Солари высказался о возможном уходе футболиста из «Спартака»

сегодня, 10:35

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Спартака» Пабло Солари, ответил на вопрос о трансфере игрока в другой клуб.

Адаптировался ли Солари в РПЛ и команде? Это лучше всего спросить у самого Пабло. Возможен ли его уход в это трансферное окно, продажа или аренда? Нет, из «Спартака» с нами о таком никто не говорил.

Напомним, что Солари присоединился к «Спартаку» в феврале 2025 года. На данный момент за «красно-белых» он отыграл 21 матч во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиБывший игрок московского «Спартака» Маслов перейдёт в «Спартак» из Костромы
Сегодня, 09:00
СлухиЦСКА вмешался в борьбу «Спартака» и «Зенита» за Бельтрана из «Фиорентины»
Сегодня, 00:01
Слухи«Спартак» предложил 10 млн евро за Бельтрана, «Фиорентина» хочет больше
Вчера, 19:49
В «Балтике» заявили, что у клуба нет предложений о покупке Сауся
Вчера, 13:28
ЦСКА нашёл замену для лидера Виллиана. У новичка серьёзный конфликт с фанатами на родине
Вчера, 11:20Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Слухи«Фейеноорд» продолжает переговоры со «Спартаком» о трансфере Угальде
Вчера, 00:55
 
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 12:59
Боров всё ему место на поле ищет.
И не найдёт: не та у борова тренерская квалификация...
Сп62
Сп62
сегодня в 11:57
Не для того он заключал контракт, чтобы уходить по собственному.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:36, ред.
Соляра только в дисквалификацию может уйти, в другой клуб нет. Могут закрыть ещё вполне судя по отсутствию тормозов, а из психушки или тюрьмы играть будет сложновато
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 