Агент Солари высказался о возможном уходе футболиста из «Спартака»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Спартака» Пабло Солари, ответил на вопрос о трансфере игрока в другой клуб.
Адаптировался ли Солари в РПЛ и команде? Это лучше всего спросить у самого Пабло. Возможен ли его уход в это трансферное окно, продажа или аренда? Нет, из «Спартака» с нами о таком никто не говорил.
Напомним, что Солари присоединился к «Спартаку» в феврале 2025 года. На данный момент за «красно-белых» он отыграл 21 матч во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.
И не найдёт: не та у борова тренерская квалификация...
