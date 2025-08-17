Зайнутдинов рассказал о роли Карпина в том, что он стал игроком «Динамо»

1755435681

сегодня, 16:01

Полузащитник «Динамо» рассказал о том, какую роль в его переходе из «Бешикташа» в московский клуб сыграл главный тренер «бело-голубых» .

Валерий Георгиевич Карпин – тот, кто позвал меня из Казахстана в Россию и открыл мне путь в Российскую Премьер-Лигу. Это очень важный человек в моей футбольной карьере, поэтому я могу сказать, что его интерес был ключевым фактором при принятии решения о переходе в «Динамо».

В текущем сезоне Зайнутдинов принял участие в 3 матчах во всех турнирах, проведя в общей сложности на поле 84 минуты.