Зайнутдинов рассказал о роли Карпина в том, что он стал игроком «Динамо»

сегодня, 16:01

Полузащитник «Динамо» Бахтиёр Зайнутдинов рассказал о том, какую роль в его переходе из «Бешикташа» в московский клуб сыграл главный тренер «бело-голубых» Валерий Карпин.

Валерий Георгиевич Карпин – тот, кто позвал меня из Казахстана в Россию и открыл мне путь в Российскую Премьер-Лигу. Это очень важный человек в моей футбольной карьере, поэтому я могу сказать, что его интерес был ключевым фактором при принятии решения о переходе в «Динамо».

В текущем сезоне Зайнутдинов принял участие в 3 матчах во всех турнирах, проведя в общей сложности на поле 84 минуты.

SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 16:04
Ещё и Миранчук скоро подтянется. Советую Спартаку выставить на трансфер Денисова и Хлусевича, Карпин на них тоже клюнуть может, в сборную же вызывал.
Гость
