Тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес к Сперцяну

сегодня, 08:38

Главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл потвердел интерес своего клуба к переходу из «Краснодара» полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна:

Есть несколько игроков, которых мы рассматриваем в качестве кандидатов на усиление команды, и он входит в этот список. Это хороший футболист, уже доказавший свой класс, ну а нам нужны хорошие игроки.

Ранее сам Сперцян уже подтвердил, что «Краснодар» получил предложение о трансфере от английского клуба.

артем сергеев 1
артем сергеев 1 ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 12:19
Если честно, то английский пердив, как Вы изволили употребить, сильнее нашей РПЛ . Возможно, в разы！
Ни один наш топ клуб, играй он там, в Премьер-Лигу выйти бы не смог！ Темп матчей, скорости, борьба на каждом участке поля, организация, общая тех.оснащение и уровень средних,).по их меркам,команд не оставят нашим ни шанса.
Это мое мнение, не более.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:13
Поиграет в английском пердиве... мечта...
7r2anee7pn25
7r2anee7pn25
сегодня в 10:04
Сперцяну нужно соглашаться, второй раз чемпионом ему уже не быть.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 08:49
Намечается превращение "быка" в "святого"....)
(Прости мя грешного!)
Гость
