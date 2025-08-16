Тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес к Сперцяну

Главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл потвердел интерес своего клуба к переходу из «Краснодара» полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна:
Есть несколько игроков, которых мы рассматриваем в качестве кандидатов на усиление команды, и он входит в этот список. Это хороший футболист, уже доказавший свой класс, ну а нам нужны хорошие игроки.
Ранее сам Сперцян уже подтвердил, что «Краснодар» получил предложение о трансфере от английского клуба.
Ни один наш топ клуб, играй он там, в Премьер-Лигу выйти бы не смог！ Темп матчей, скорости, борьба на каждом участке поля, организация, общая тех.оснащение и уровень средних,).по их меркам,команд не оставят нашим ни шанса.
Это мое мнение, не более.
(Прости мя грешного!)
