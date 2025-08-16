Тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес к Сперцяну

1755322683

сегодня, 08:38

Главный тренер «Саутгемптона» потвердел интерес своего клуба к переходу из «Краснодара» полузащитника сборной Армении :

Есть несколько игроков, которых мы рассматриваем в качестве кандидатов на усиление команды, и он входит в этот список. Это хороший футболист, уже доказавший свой класс, ну а нам нужны хорошие игроки.

Ранее сам Сперцян уже подтвердил, что «Краснодар» получил предложение о трансфере от английского клуба.