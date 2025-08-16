 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Руис — о переходе в ЦСКА: «Жду момента, когда смогу показать себя»

сегодня, 07:59

Новичок ЦСКА Даниэль Руис высказался по поводу подписания контракта с «армейцами».

Прекрасно знаю, что это клуб с огромной историей, с большими традициями. ЦСКА – обладатель Кубка УЕФА, неоднократный победитель чемпионата и Кубка России. У меня огромное желание играть за ЦСКА, счастью нет предела. Я уже разговаривал с главным тренером, это замечательный человек, прекрасный футбольный профессионал. Но, думаю, сейчас нужно меньше говорить и больше показывать на поле. Очень жду момента, когда смогу показать всё, на что я способен. Очень хочется поскорее влиться в команду и начать играть.

Напомним, что Руис перешёл в состав «красно-синих» из колумбийского «Мильонариоса» на правах аренды.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЦСКА объявил об аренде нападающего «Мильонариоса» Даниэля Руиса
Сегодня, 00:09 Фото
Официально«Пари НН» объявил о трансфере защитника сборной Беларуси
Вчера, 18:49 Фото
В ЦСКА объяснили ситуацию с трансфером Файзуллаева
14 августа
Тренеру 2DROTS было бы интересно пригласить Дзюбу
14 августа
Перрен: «Для меня не было проблемой переехать в Россию»
14 августа
«Истанбул Башакшехир» не может перевести деньги ЦСКА за Файзуллаева
14 августа
 
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:38
Пока Шуманский и Алерандро с травами, у него будет шанс. А дальше все возможно. Да и Глебов хорошо выглядит. Так что для него возможно все
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:02
Посмотрим чем коням поможет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 