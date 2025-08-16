Руис — о переходе в ЦСКА: «Жду момента, когда смогу показать себя»

Новичок ЦСКА Даниэль Руис высказался по поводу подписания контракта с «армейцами».
Прекрасно знаю, что это клуб с огромной историей, с большими традициями. ЦСКА – обладатель Кубка УЕФА, неоднократный победитель чемпионата и Кубка России. У меня огромное желание играть за ЦСКА, счастью нет предела. Я уже разговаривал с главным тренером, это замечательный человек, прекрасный футбольный профессионал. Но, думаю, сейчас нужно меньше говорить и больше показывать на поле. Очень жду момента, когда смогу показать всё, на что я способен. Очень хочется поскорее влиться в команду и начать играть.
Напомним, что Руис перешёл в состав «красно-синих» из колумбийского «Мильонариоса» на правах аренды.