Руис — о переходе в ЦСКА: «Жду момента, когда смогу показать себя»

Новичок ЦСКА высказался по поводу подписания контракта с «армейцами».

Прекрасно знаю, что это клуб с огромной историей, с большими традициями. ЦСКА – обладатель Кубка УЕФА , неоднократный победитель чемпионата и Кубка России. У меня огромное желание играть за ЦСКА , счастью нет предела. Я уже разговаривал с главным тренером, это замечательный человек, прекрасный футбольный профессионал. Но, думаю, сейчас нужно меньше говорить и больше показывать на поле. Очень жду момента, когда смогу показать всё, на что я способен. Очень хочется поскорее влиться в команду и начать играть.