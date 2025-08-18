 
Soccer.ru
Временный главный тренер «Торпедо» посвятил победу над «Уралом» Кононову

вчера, 22:57
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик в разговоре с журналистами решил посвятить победу команды в матче 5-го тура Первой лиги над «Уралом» (1:0) бывшему наставнику клуба Олегу Кононову.

Прошедшая 18 августа игра стала первой для «автозаводцев» после отставки Кононова. Единственным голом отметился полузащитник Кирилл Данилин, забив прямым ударом с углового.

Вы сами всё понимаете, какая непростая ситуация в клубе, что произошло с главным тренером. Я хотел бы посвятить победу Олегу Кононову. Это машина, это очень сильный тренер. Он начинал подготовку команды к этой игре.

Специалист добавил, что пока не знает, продолжит ли работу в должности и. о. главного тренера в дальнейших турах.

Рулевой команды из Екатеринбурга Мирослав Ромащенко прокомментировал пропущенный мяч:

На мой взгляд, к самому угловому привели наши неправильные действия. Что касается пропущенного гола, тут я никого не стану винить, надо отдать должное сопернику.

112910415
112910415
сегодня в 11:29
Это хорошо и правильно.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:53
К чему этот запоздалый почет?
wwu79wt9zqjc
wwu79wt9zqjc
вчера в 23:11
Это нормально, он пришёл на то что пытался создать Кононов
Гость
