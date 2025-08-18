Временный главный тренер «Торпедо» посвятил победу над «Уралом» Кононову

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик в разговоре с журналистами решил посвятить победу команды в матче 5-го тура Первой лиги над «Уралом» (1:0) бывшему наставнику клуба Олегу Кононову.
Прошедшая 18 августа игра стала первой для «автозаводцев» после отставки Кононова. Единственным голом отметился полузащитник Кирилл Данилин, забив прямым ударом с углового.
Вы сами всё понимаете, какая непростая ситуация в клубе, что произошло с главным тренером. Я хотел бы посвятить победу Олегу Кононову. Это машина, это очень сильный тренер. Он начинал подготовку команды к этой игре.
Специалист добавил, что пока не знает, продолжит ли работу в должности и. о. главного тренера в дальнейших турах.
Рулевой команды из Екатеринбурга Мирослав Ромащенко прокомментировал пропущенный мяч:
На мой взгляд, к самому угловому привели наши неправильные действия. Что касается пропущенного гола, тут я никого не стану винить, надо отдать должное сопернику.