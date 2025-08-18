Временный главный тренер «Торпедо» посвятил победу над «Уралом» Кононову

1755547050

вчера, 22:57

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» в разговоре с журналистами решил посвятить победу команды в матче 5-го тура Первой лиги над «Уралом» (1:0) бывшему наставнику клуба .

Прошедшая 18 августа игра стала первой для «автозаводцев» после отставки Кононова. Единственным голом отметился полузащитник , забив прямым ударом с углового.

Вы сами всё понимаете, какая непростая ситуация в клубе, что произошло с главным тренером. Я хотел бы посвятить победу Олегу Кононову. Это машина, это очень сильный тренер. Он начинал подготовку команды к этой игре.

Специалист добавил, что пока не знает, продолжит ли работу в должности и. о. главного тренера в дальнейших турах.

Рулевой команды из Екатеринбурга прокомментировал пропущенный мяч: