Черчесов высказался о второй подряд победе во главе «Ахмата»

сегодня, 00:04
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1).

Мне понравился результат, самоотдача игроков. В плане игры хотелось бы нам быть чуть‑чуть креативней. Было много потерь. Желание и старание есть, но, как я сказал, мы практически не тренируемся, а только восстанавливаем ребят. Вот сейчас у нас 4–5 дней будет, можем что‑то потренировать. А так, восстановление, теория, только фишки двигаем. Они молодцы, отработали сегодня, хорошая команда, набрали ход. Поэтому они с уверенностью приехали. Ребята свое доказали, что они хотели выиграть сегодня.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:56
Не время оценивать работу... По конечному результату лучше сделать это.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:07
Хорошо расправились с Крылышками.
