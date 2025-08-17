Черчесов высказался о второй подряд победе во главе «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1).

Мне понравился результат, самоотдача игроков. В плане игры хотелось бы нам быть чуть‑чуть креативней. Было много потерь. Желание и старание есть, но, как я сказал, мы практически не тренируемся, а только восстанавливаем ребят. Вот сейчас у нас 4–5 дней будет, можем что‑то потренировать. А так, восстановление, теория, только фишки двигаем. Они молодцы, отработали сегодня, хорошая команда, набрали ход. Поэтому они с уверенностью приехали. Ребята свое доказали, что они хотели выиграть сегодня.