В «Динамо» считают, что потенциал у команды больше, чем текущие результаты

вчера, 21:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с журналистами прокомментировал поражение команды от ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ (1:3).

Результат неудовлетворительный. Отвратительно начали первый тайм, было ощущение продолжения игры с «Краснодаром», где мы сами себе привезли четыре гола. Во втором тайме команда показала более агрессивный, атакующий футбол, забили гол, несколько раз попали в перекладину, но понятно, что недостаточно. Нужно работать и верить в себя, я уверен, что потенциал у этой команды больше, чем те результаты, которые мы сейчас показываем.

112910415
112910415
вчера в 21:56
Потенциал есть, кто бы спорил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:50
Состав у Динамо приличный. В пятерку сильнейших входит. Остается игру поставить.
Capral
Capral
вчера в 21:49
Яша.

А что Спартаку осталось? Вы на сегодня, ниже, чем Динамо, вам ли говорить? Ты знаешь, я всей душой за Спартак, но из-за таких как ты, очень бысто охладею, хотя и очень не хочу этого делать...
Capral
Capral
вчера в 21:45, ред.
Какой, однако он смелый. А ведь Карраскаля продал именно гафин, а заменить его некем. Играть больше в атаку? А с кем- с Сергеевым, или туповатым Маухубом, а может с бегунком Скопинцевым? А может атаковать флангами? Но и в этом случае, Касерас постоянно теряет позицию, проваливается в атаке. И как атаковать, если единственный распасовщик в команде, откровенно болт забил на команду и постоянно думает как бы слинять. Его надо было продать давно, а по бороться за Карраскаля.

Всё это конечно не оправдывает Карпина, футбол которого я никак не могу понять. Но в Динамо сейчас нет таких как- Мойзес, Головин или Кисляк, таких как Маркиньос в Спартаке. В Динамо, на сегодня- самый посредственный состав. Игру вести некому, забивать некому, защищаться, тоже некому, потому что покупку Глебова я и раньше не одобрял. По Осипенко, пока сложно сказать. Видно конечно, что проблемы у него имеются, но надо тренеру работать и объяснять, так, как он объяснил Маричалю, который сейчас основной оборонец Динамо...
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:45
Обычные отговорки, не более. Тешит себя надеждами, перекладины вспомнил, так и и ЦСКА тоже кучу моментов не использовал.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:37
Динамо теперь только и остается перекладины и потенциал считать
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:34
Ничего, в борьбе за зону стыков конкуренцию Спартаку и Зениту составить получится точно
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:34
Одним потенциалом сыт не будешь...
Гость
