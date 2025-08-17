В «Динамо» считают, что потенциал у команды больше, чем текущие результаты

Председатель совета директоров московского «Динамо» в разговоре с журналистами прокомментировал поражение команды от ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ (1:3).

Результат неудовлетворительный. Отвратительно начали первый тайм, было ощущение продолжения игры с «Краснодаром», где мы сами себе привезли четыре гола. Во втором тайме команда показала более агрессивный, атакующий футбол, забили гол, несколько раз попали в перекладину, но понятно, что недостаточно. Нужно работать и верить в себя, я уверен, что потенциал у этой команды больше, чем те результаты, которые мы сейчас показываем.