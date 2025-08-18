Гафин заявил, что команде и тренеру требуется время для адаптации

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал текущую ситуацию в команде.
Мы все должны работать над тем, чтобы результаты «Динамо» улучшились. Очевидно, что нужно время — как для адаптации тренера к команде, так и для адаптации команды к тренеру.
На данный момент команда под руководством Валерия Карпина располагается на 12-й позиции в РПЛ с 5 очками.
Поэтому я уверен, что и остальные игроки Динамо пропитаются тренерской идеей. Те, кто верит в Карпина, доверяет ему, непременно поддержат тренера, и прежде всего- в создании одной, монолитной команды!!! Удачи Карпину и его единомышленникам!!!!!!!
