Гафин заявил, что команде и тренеру требуется время для адаптации

Председатель совета директоров «Динамо» прокомментировал текущую ситуацию в команде.

Мы все должны работать над тем, чтобы результаты «Динамо» улучшились. Очевидно, что нужно время — как для адаптации тренера к команде, так и для адаптации команды к тренеру.