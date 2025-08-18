 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Гафин заявил, что команде и тренеру требуется время для адаптации

вчера, 16:22

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал текущую ситуацию в команде.

Мы все должны работать над тем, чтобы результаты «Динамо» улучшились. Очевидно, что нужно время — как для адаптации тренера к команде, так и для адаптации команды к тренеру.

На данный момент команда под руководством Валерия Карпина располагается на 12-й позиции в РПЛ с 5 очками.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гафин сравнил игру «Динамо» при Личке и Карпине
Вчера, 13:41
Пивоваров отметил позитивные моменты в игре «Динамо» против ЦСКА
Вчера, 09:52
Круговой прокомментировал столкновение с голкипером «Динамо» Лещуком
Вчера, 08:47
В «Динамо» считают, что потенциал у команды больше, чем текущие результаты
17 августа
Черчесов высказался о второй подряд победе во главе «Ахмата»
17 августа
Егор Титов: «Станковича однозначно нужно оставлять в „Спартаке“»
16 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 21:14
Вся проблема в том, что руководят футболом в стране случайные люди назначенные "денежными мешками". Этим очень хорошо пользуются бывшие футболисты, научившиеся более-менее пересказывать чужие желания, выдавая их за свои "глубокосмысловые" пёрлы и претворяя их в свою зарплату, при заключении контрактов и договоров.
Capral
Capral ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:28
"Всё познаётся в сравнении, но сравнение еще не есть доказательством", как гласит мудрая пословица.
Не будем сейчас говорить про счастливый билет, впереди еще очень долгий путь и сейчас, никто не скажет, кто вытянул счастливый билет. Всё еще может поменяться, самым коренным образом... Это футбол, а значит- всё возможно.)))
Брулин
Брулин
вчера в 18:18
Сравнение с ЦСКА напрашивается. Но конники кажется вытянули счастливый билет. Начали сезон невероятно.
Gotlib
Gotlib
вчера в 17:57
Вслед за Пивоваром и Гаф дал карт бланш Карпину, чтобы тренер и команда не нервничали и спокойно работали. В противном случае никому блага не будет, даже может начаться деградация команды, а там и до пердива недалеко. Хорошо, что руководство это понимает.
Capral
Capral
вчера в 17:26
Молодец, Гафин- всё правильно сказал!!! В этом случае, не обязательно быть особо одаренным болельщиком, чтобы понимать, что приход нового тренера, с новой творческой идеей- это всегда болезненный процесс, который требует времени. Гафин не самый продвинутый в футболе человек, но говорит правильные вещи. Уже сейчас видно, как растет Маричаль. Человек, который еще в прошлом сезоне шарахался от соперника и проваливался в обороне, сейчас стал основным ЦЗ. Маричаль морально взрослеет, что подтверждает, даже то, как издевательски, порой, он идет в обводку, непосредственно у своей штрафной. Я противник подобных действий, но его решительность говорит о многом...

Поэтому я уверен, что и остальные игроки Динамо пропитаются тренерской идеей. Те, кто верит в Карпина, доверяет ему, непременно поддержат тренера, и прежде всего- в создании одной, монолитной команды!!! Удачи Карпину и его единомышленникам!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:18
Есть такой известный анекдот про три пакета. Так вот, Валера, пришло время вскрывать первый.
rqpm39b5wtvx
rqpm39b5wtvx
вчера в 16:41
Время для работы было, можно потерпеть до зимы
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:27
Ага, вот и Гафин высказался... Надо же, волнуется.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 