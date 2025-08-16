 
Егор Титов: «Станковича однозначно нужно оставлять в „Спартаке“»

вчера, 21:30

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о главном тренере «красно-белых» Деяне Станковиче после матча против «Зенита» (2:2).

Станковича однозначно нужно оставлять. Почему? Поймите, каждый раз мы кого-то ищем... Сейчас будет новый тренер. Дайте человеку Станковичу время. Пусть работает. Если бы было 3:2, были бы все довольны. Я доволен, что «Спартак» не проиграл, что многие прогнозировали, и тем, что «Спартак» доминировал. Единственное, когда игра была в большинстве, хотелось, чтобы это было немного по-другому.

SpaM-10
SpaM-10 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:33
Сегодня он как раз не успел вмешаться в игру, в период когда зенитушка на второй гол зашёл.
Сп62
Сп62
вчера в 22:26
Станкович хорош, когда не мешает команде играть. Как только проявляет инициативу с заменами, игра распадается. Особенно, когда пытается усилить игру Заболотным.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:06
Хуже всех Яше, снова аватарку менять- хлопотно это...)))
ABir
ABir
вчера в 21:55
Любой новый тренер Спартаку - это потерянный сезон, очередная перекройка команды и никто не виноват. Пусть Станкевич доработает хотя бы до паузы со своим штабом, а потом и отчет и спрос.
Futurista
Futurista
вчера в 21:52
"Уволить ? нельзя ? оставить"...
Где же поставить запятую?)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:46
Титов, тебя слишком много стало. Где ты был когда нужно было серьёзно поговорить на тему судейского скандала? Ты тогда неожиданно появился, высказался за сохранение существующего лимита на легионеров и снова пропал. Откуда тебе знать, что происходит в Спартаке. И вообще, заступился ты коряво
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:43
Слава богу, обитатели Соккера не про большинство))
Мясо69
Мясо69 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:43
Большинство фанов Спартака являются "Большими" ""Специалистами""......
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:43, ред.
Да, оставляем, пусть полы в туалете моет, а тренера подберём какого нибудь по профилю который тренер, а не языком чесать. А вообще нет, в Лукойле вряд ли подберут нормального
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:32
Большинство фанов Спартака не согласятся с таким мнением)
