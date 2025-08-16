Егор Титов: «Станковича однозначно нужно оставлять в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о главном тренере «красно-белых» после матча против «Зенита» (2:2).

Станковича однозначно нужно оставлять. Почему? Поймите, каждый раз мы кого-то ищем... Сейчас будет новый тренер. Дайте человеку Станковичу время. Пусть работает. Если бы было 3:2, были бы все довольны. Я доволен, что «Спартак» не проиграл, что многие прогнозировали, и тем, что «Спартак» доминировал. Единственное, когда игра была в большинстве, хотелось, чтобы это было немного по-другому.