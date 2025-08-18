 
Гафин сравнил игру «Динамо» при Личке и Карпине

вчера, 13:41

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сравнил стиль команды под руководством Валерия Карпина с игрой, которая была при экс-тренере «бело-голубых» Марцеле Личке.

Вижу различия в игре команды при Карпине и Личке. У Марцеле футбол был с максимальным уклоном в атаку, а у Карпина — попытка сбалансировать игру.

Николай 1
Николай 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:37
Извините, но слово "...задницу..." пишется немного по другому.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:35, ред.
Никак, самый обычный, не лучше Мусаева. Если Вы о выборе Ивича или Рафы, то я уже написал сегодня своё мнение- однозначно Бенитес. Здесь без вариантов. Но не я решаю и не я оплачиваю. Но по стилю, да, Ивич подходит Спартаку. Я не в восторге от этого специалиста. Но возможно, он устроит Спартак и даст результат.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:30
Не будем ни о ковиде...ни о политике....

Как вам Ивич ???
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:22
Таблица явление временное, и всем понятно, что Зенит, в скором времени исправит ситуацию. Но одно, уже ясно- Зениту стало сложней добиваться положительного результата. В чем причина? Пусть каждый для себя решит сам...)))
Брулин
Брулин
вчера в 18:12
А почему у Лички этот состав играл, причём неплохо так.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:11, ред.
Я не гонец за лайками...
Как видите я довольно редкий гость...иногда сутками не захожу на сайт...но неизменно интересуюсь...как тут да что....
Таблица в этом году конечно огонь....прямо сама даёт пищу для комментов с лёгким безобидным троллингом....касаемо бывшесезонных лидеров в особенности.....)))
Тут вообще поле непаханное для иронии...
5 туров...а Семак, Карпин и Станкович ещё в отпуске....
В Сборную 39 человек определили...у соперника население страны меньше...
Лимит ужесточают - а клубы просто обрастают легами больше чем всегда....
Судьи вообще адепты какой то потусторонней организации...ибо их решения понимают только они сами....
Деньги в РПЛ просто фантики...ибо игроки в которых вложили больше всех - не играют совсем....
Да всего и не перечислишь....)))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:36
Есть они, еще и при Йокановиче были, есть они и сейчас. Валера, в недавнем своем интервью, в гостях у Смолова, ясно дал понять, что те, кто не принимают новый футбол, опаздывают, или не приходят на тренировки, будут отчислены из команды. Всё правильно, только, команда единомышленников- способна создать один боеспособный коллектив!!! Так поступали Бесков и Лобановский, а Великий В.А.Маслов, даже бил, таких штрейкбрехеров!!!
Тебе, корсар- спасибо за поддержку!!!!!!!)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:00
если в команды есть крысы и штрейкбрехера, таковых надо выявлять и
гнать взашей.
Динамо Москва это или любой другой клуб.
вредителям нет прощения.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:44
Год назад у Динамо было 12ть очков и 4ре победы, разница в два раза
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:57
Я поставил Вам лайк- только в качестве смешного анекдота, но во всём остальном, я остаюсь при своем мнении...)))
Удачи и Вам!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:53
У Зенита нет разницы...не сочиняйте...
Тренер тот же....игроки - те же....даже игра лениво-вальяжная - та же....
Да и место в итоговой таблице будет не ниже чем в последние 7 сезонов....
За Зенит даже не переживайте....
Как там в поговорке..."Кто долго запрягает - тот быстро едет"....
Он же не меняет тренеров ежесезонно....он не в поиске....он уже нашёл...)))

Вы опять мне напомнили старый анекдот-притчу :
"На улице недалеко друг от друга подрабатывают два гитариста - молодой и старый. Молодой музыкант показывает суперскоростную технику, "пилит" по всему грифу, сногсшибательно импровизирует, а старый скромно стоит в сторонке и извлекает вдумчиво пару-другую нот. Около молодого гитариста - никого, около старого - толпа народу.
Один слушатель не выдержал, подошел к старому музыканту и спрашивает: "Как так получается, что тот молодой музыкант быстро играет, показывает фантастическую технику, и его никто не слушает, а вы спокойно играете несколько нот и вас слушает толпа народу?" Старый музыкант подумал и ответил: "Он только еще ищет свою ноту, а я уже нашел."

Удачи и позитива Вам !!!!
6naecy22cvx2
6naecy22cvx2
вчера в 14:51
С таким тренером как Карпин можно плестить годами во второй восьмерке турнирной таблицы. Жалко видеть как убивают Динамо.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:37
Я тоже вижу разницу, только у Зенита, и его достойным местом в таблице...)))
adekvat
adekvat
вчера в 14:30
Была игра, пришел великий тренер, ушла игра.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:23
Гафин глядя на таблицу :"Вижу...вижу разницу"........
Capral
Capral
вчера в 13:56
Впечатление такое, как будто гафин меня читает.))) Да, я постоянно говорил и говорю, что Карпин пытается сбалансировать игру, и максимально поменять игровое мышление, плюс- коренным образом изменить психологию команды, что очень сложно, после двух лет дворового футбола. Пока не всё получается, не все могут или не хотят принять концепцию нового наставника, но похожее было и при Йокановиче, когда, после пацанской беготни подонка шварца пришел европейский тренер, с намерением поставить думающий и слаженный футбол... Я очень боюсь, что и сейчас в команде есть такие, которые не хотят изменений. Не буду называть этих штрейкбрехеров поименно, но они были и есть. Но, зная Валеру, его решимость во взглядах, уверен, этим негодяем не долго осталось в Динамо...
А гафин, своим заявлением, дал понять, что кредит доверия тренеру продолжает действовать, но конечно, доверие руководства надо оправдывать. Пожелаю Карпину УДАЧИ!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 13:55
Баланс - это лучше, чем уклон!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:48, ред.
Сказал бы прямо - пока не в пользу Валеры сравнение...)
Гость
