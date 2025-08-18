Гафин сравнил игру «Динамо» при Личке и Карпине

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сравнил стиль команды под руководством Валерия Карпина с игрой, которая была при экс-тренере «бело-голубых» Марцеле Личке.
Вижу различия в игре команды при Карпине и Личке. У Марцеле футбол был с максимальным уклоном в атаку, а у Карпина — попытка сбалансировать игру.
А гафин, своим заявлением, дал понять, что кредит доверия тренеру продолжает действовать, но конечно, доверие руководства надо оправдывать. Пожелаю Карпину УДАЧИ!!!!!!!
