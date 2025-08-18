 
Сафонов: «Могу утверждать, что адаптировался во Франции»

вчера, 23:25

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов оценил проведённый во Франции год жизни.

Вчера начался регулярный чемпионат, а вместе с тем и наступил ровно год с нашего переезда в Париж!

Хочется немного сказать о моих ощущениях после года, который я жил и работал во Франции. Многое осознал, когда вернулся из отпуска, который провёл в России.

Во-первых, я понял, что чувство дома у меня вызывает само возвращение в страну. Без разницы, Москва это или Краснодар, я знаю, что здесь я всё знаю и мне всё понятно. Это то ощущение, которое мне забылось, и то, чего не хватало.

На данный момент я могу утверждать, что адаптировался во Франции. Было классно вернуться в Париж после отпуска. Это довольно странные ощущения, потому что здесь мне комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой.

В течение года я много работал над французским языком. Результат мог быть лучше, но мне нравится изучать язык в своём темпе — так, как мне комфортно. Переживал, что забуду всё за время отпуска и поездки в США, но голова отдохнула, и я почувствовал прогресс вместо регресса.

Осталось найти место, где нашей семье будет комфортно жить, учитывая нашего большого пса. О нём мы, конечно, тоже думаем и хотим, чтобы ему было комфортно. Первую половину года мы жили в доме рядом с тренировочной базой, чтобы я мог быть полностью сконцентрирован на работе и адаптации в команде. Позже мы переехали в сам Париж. На данный момент я понял, что вариант с апартаментами нам не совсем подходит, а жаль, ведь район города, в котором мы живём сейчас — magnifique! Но будем смотреть другие варианты и искать своё пристанище.

В общем, нравится мне Париж и нравится жизнь здесь. Сколько я всего успел посмотреть — и ещё больше впереди.

Gorasul
Gorasul
сегодня в 10:56
Глупость - второе счастье... читаешь его посты и прям хочется таким же умственным имбецилом стать, но везучим и здоровым.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:14
Ну да, не каждый сможет адаптироваться к лавке запасных, ещё и гордится этим. Предел амбиций Матвея заключается не в игре за хороший клуб, а в роли постоянного зрителя в футболке этого клуба.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 08:35
Ни Акинфеев ни Малафеев не дослужился до лавки ПСЖ,так что он лучше любого вратаря из РПЛ.
Николай 1
Николай 1
сегодня в 06:48
Пёс по московским помойкам соскучился - пора в белокаменную!
ndnf36h82njf
ndnf36h82njf
сегодня в 06:42, ред.
Мотя доволен,карьера удалась
adekvat
adekvat
сегодня в 05:53
Только адаптировался, уже пинка хотят дать. И язык скоро арабский прийдется учить.
112910415
112910415
сегодня в 03:58
Большой пёс постарается и адаптируется в Турции!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:56
Это тебя не спасёт
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:23
Приятно трогать чемпионские трофеи))) в Париже
Futurista
Futurista
сегодня в 00:16, ред.
"А в общем, Ваня (Мотя), мы с тобой в Париже
Нужны – как в русской бане лыжи!" ...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:10
Мотя в Париже)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:41
Тащер настоящий!!)) легенда Парижа!
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:37
К лавке ты адаптировался днарь краснодарский.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:31
Почти как в известной песне " Мне с лавки видно все, ты так и знай!"
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:29
Мотя - ну прям хфранцуз натуральный...)))
YNWA
YNWA
вчера в 23:29
Значит и к Турции адаптируешся!
