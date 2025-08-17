В «Реале Сосьедад» заявили, что Захаряну нужно больше тренироваться

Пресс-служба «Реала Сосьедада» объяснила, почему российский полузащитник Арсен Захарян не попал в заявку команды из Сан-Себастьяна на матч первого тура чемпионата Испании против «Валенсии»:
Тренеру пришлось исключить двух футболистов из состава, чтобы сформировать заявку из 23 игроков. Потому он решил заменить Арсена. Захарян близок к возвращению на поле, ему нужно больше тренироваться.
Ему надо больше отдыхать.
Хорошо устроился, пацанчик, нихрена не делает, язык не учит, лечится по страховке, когда никогда выходит на поле, чтобы потом, по скорому вернуться на больничную койку... Мда, приобрели работничка на свою голову.
