В «Реале Сосьедад» заявили, что Захаряну нужно больше тренироваться

сегодня, 15:07
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Пресс-служба «Реала Сосьедада» объяснила, почему российский полузащитник Арсен Захарян не попал в заявку команды из Сан-Себастьяна на матч первого тура чемпионата Испании против «Валенсии»:

Тренеру пришлось исключить двух футболистов из состава, чтобы сформировать заявку из 23 игроков. Потому он решил заменить Арсена. Захарян близок к возвращению на поле, ему нужно больше тренироваться.

112910415
112910415
сегодня в 15:56
Полная ерунда!
Ему надо больше отдыхать.
Capral
Capral
сегодня в 15:16
Ахахахахахахаха!!!!!!! То есть, другими словами, этому недофутболисту надо меньше филонить, симулировать, а заниматься футболом. В таком случае, у меня встречный вопрос: так почему же, до сих пор, вы держите в команде ЭТО г....о???!!! Или вы совсем уже нюх потеряли, став предметом насмешек???!!!
Хорошо устроился, пацанчик, нихрена не делает, язык не учит, лечится по страховке, когда никогда выходит на поле, чтобы потом, по скорому вернуться на больничную койку... Мда, приобрели работничка на свою голову.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:09
"Ему нужно больше тренироваться." - Ну это они зря , явно погорячились...)
Гость
